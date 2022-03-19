Son dakika: Teröristleri sahte pasaport ve sahte evraklarla yurt dışına kaçıran şebekeye ikinci dalga operasyon

Yapılan aramalarda farklı kişilere ait olan 30 pasaport, 45 kimlik, pasaport ve sürücü belgesi fotokopisi, 10 diploma fotokopisi ile öğrenim durumu belgesi, 8 adet E-Devlet şifresi, iki muvaffakatname, Avrupa Birliği logolu sekiz evrak, vekaletnameler ve yine farklı kişilere ait çok sayıda biyometrik fotoğraf ele geçirildi.