1915 Çanakkale Köprüsü’nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

'SİMGELERİN KÖPRÜSÜ'

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.