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Haberler Güncel 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sahip olduğu özelliklerle hem Çanakkale Savaşı'na hem de Cumhuriyet ve Türk tarihine ilişkin simgeler ve ayrıntılar dolu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri

18.03.2022 12:46 - Son Güncelleme: 18.03.2022 12:59
1915 Çanakkale Köprüsü’nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girecek. 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü’nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

Trakya'yı Ege Bölgesi'ne bağlayacak 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprü, Malkara-Çanakkale Otoyolu ile birlikte açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

'SİMGELERİN KÖPRÜSÜ'
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

1915 Çanakkale Köprüsü’nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!

Köprü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine Çanakkale Savaşı'na ve Cumhuriyet'e ilişkin şifreler barındırıyor.

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