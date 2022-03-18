1915 Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri! Boşuna Simgelerin Köprüsü denilmiyor!
Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün açılacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün sahip olduğu özelliklerle hem Çanakkale Savaşı'na hem de Cumhuriyet ve Türk tarihine ilişkin simgeler ve ayrıntılar dolu. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün şifreleri
18.03.2022 12:46 - Son Güncelleme: 18.03.2022 12:59
1915 Çanakkale Köprüsü, bugün, Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde hizmete girecek. 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu sağlayacak.
'SİMGELERİN KÖPRÜSÜ'
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.
Köprü, uzunluğundan yüksekliğine, renginden viyadüklerine Çanakkale Savaşı'na ve Cumhuriyet'e ilişkin şifreler barındırıyor.