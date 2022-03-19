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    • 19.03.2022 12:10
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    Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist öldürüldü

    Son dakika... Terör örgütü PKK/YPG'ye darbe üstüne darbe vuruluyor. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurd

    MSB duyurdu! 2 terörist öldürüldü

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok. Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirdi" denildi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor. İkna çalışmaları kapsamında PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teröristin 1996 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e ulaştı.
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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist öldürüldü
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