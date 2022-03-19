Son dakika: MSB duyurdu! 2 terörist öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sayesinde terör örgütünden teslim olmalar artarak devam ediyor. İkna çalışmaları kapsamında PKK'dan kaçan bir terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin 1996 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 18'e ulaştı.