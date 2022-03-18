Zaferin nişanesi, Türkiye’nin tarihe damgası olan 1915 Çanakkale Köprüsü dualarla hizmete açıldı

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan köprü, Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edildi.



Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini atmasıyla başlamıştı.



Kulelerden birinin kırmızı, diğerinin beyaz olarak aydınlatılacak olması Türk bayrağını temsil ediyor. Ayrıca bağ kirişlerindeki nervürlerde Türk-İslam sanatı motifleri yer alıyor. Viyadük ayakları da Çanakkale Şehitler Abidesi'ni andırıyor.

