Zaferin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası olan 1915 Çanakkale Köprüsü dualarla hizmete açıldı
Çanakkale zaferinin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası olan simgelerle dolu 1915 Çanakkale Köprüsü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Projenin Türkiye ekonomisine üretimde 5,3 milyar avro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar avro ilave katkı sağlayacağına işaret eden Erdoğan, köprüden geçiş ücretinin 200 TL olduğunu açıkladı. Öte yandan Başkan Erdoğan, köprüden geçişlerin ilk 1 hafta ücretsiz olacağını duyurdu. İşte simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışından kareler...
BAŞKAN ERDOĞAN KÖPRÜDEN GEÇTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, açılışı gerçekleştirdikten sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün üzerinden geçti.
Tarihe mühür vuran şaheser, feribotla bir saat süren yolculuğu 6 dakikaya düşürecek. Çanakkale 1915 Köprüsü, yapımındaki simgeler ile de dikkat çekiyor.
Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olan Çanakkale 1915'te bu mesafe tam 2023 metre olarak belirlenerek inşa edildi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılına bu vesile ile mesaj gönderildi.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan köprü, Lapseki Şekerkaya ile Gelibolu Sütlüce mevkiinde inşa edildi.
Cumhuriyet tarihinin mega projelerinden biri olan 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 18 Mart 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temelini atmasıyla başlamıştı.
Kulelerden birinin kırmızı, diğerinin beyaz olarak aydınlatılacak olması Türk bayrağını temsil ediyor. Ayrıca bağ kirişlerindeki nervürlerde Türk-İslam sanatı motifleri yer alıyor. Viyadük ayakları da Çanakkale Şehitler Abidesi'ni andırıyor.
YÜKSEKLİĞİ EYFEL'İ GEÇTİ
Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı gün olan 18 Mart'ı simgeleyen 318 metrelik yüksekliğiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri, Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi olan ve 300 metre yüksekliğe sahip Eyfel Kulesi'ni geçti.
SEYİT ONBAŞI SİMGESİ
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.