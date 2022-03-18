Yapay zekalı 300 kamerayla izlenecek! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol merkezi

Bu iki yazılım yapay zeka destekli platformlar olup köprü üzerindeki anomolileri anında algılayarak bu odadaki operatörleri bilgilendiriyor ve gerekli senaryolar işletilerek anında müdahale ediliyor.

Köprü üzerinde bir kaza gerçekleştiğinde ya da yangın olduğunda sensörlerden bir alarm alındığında sistem otomatik olarak bunun kritik bir alarm olduğuna karar vermişse köprünün arkada tarafında bulunan mesaj ekranına sürücüleri uyaran bildirim gidiyor.