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    • Güncel
    • 18.03.2022 16:35
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    • 18.03.2022 16:35
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    Yapay zekalı 300 kamerayla izlenecek! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol merkezi

    Dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye ve en uzun kule yüksekliğine sahip köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılacak. Köprü açıldıktan sonra Boğaz’ın iki yakası arasındaki mesafenin 6 dakikaya düşecek. Peki bu devasa köprü nasıl kontrol edilecek. İşte tarihi köprünün kontrol merkezi...

    İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kontrol merkezi

    Hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü, yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor. Güvenlik, kontrol ve denetim Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımla sağlanıyor.

    A Haber ekipleri Çanakkale Köprüsü'nün ana kumanda merkezine girdi. Bütün işlemler ve köprünün izlenmesi bu noktadan yapılacak. Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Kul işte merkezi böyle anlattı.

    "Şu anda projenin ana kontrol merkezi odasındayız. Burada kurulmuş olan büyük ekranlar üzerinde hem köprünün hem de otoyolun yönetimini yaptığımız akıllı ulaşım sistemleri yazılımı ve köprünün scada yazılımı çalışıyor.

        Bu iki yazılım yapay zeka destekli platformlar olup köprü üzerindeki anomolileri anında algılayarak bu odadaki operatörleri bilgilendiriyor ve gerekli senaryolar işletilerek anında müdahale ediliyor.

        Köprü üzerinde bir kaza gerçekleştiğinde ya da yangın olduğunda sensörlerden bir alarm alındığında sistem otomatik olarak bunun kritik bir alarm olduğuna karar vermişse köprünün arkada tarafında bulunan mesaj ekranına sürücüleri uyaran bildirim gidiyor.

        Konuyla ilgili kolluk kuvvetlerini bilgilendirmek için gerekli aksiyonları alabiliyor. Tüm noktalardaki operasyonlar 7/24 izleniyor ve tek yerden tek elden yönetiliyor. Toplam 101 kilometrelik bir otoyolumuz var.

        Köprünün üzerinde 98 tane olay algılama kameramız var. Otoyollarda toplamda 300 tane olay algılama kameramız var. Bunlarla beraber tüm aksiyonlarımızı yönetiyoruz. Bunlar görüntü işleyebilen sensörler. Duran araç ya da ters istikamette giden bir araç olduğu zaman sistemler otomatik olarak anormalliği algılıyor."
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        İşte 1915 Çanakkale Köprüsü’nün kontrol merkezi
        Haberler Güncel Yapay zekalı 300 kamerayla izlenecek! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol merkezi
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