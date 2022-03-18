Yapay zekalı 300 kamerayla izlenecek! İşte 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kontrol merkezi

Hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü, yapay zeka teknolojisiyle dikkat çekiyor. Güvenlik, kontrol ve denetim Türk mühendislerin geliştirdiği yazılımla sağlanıyor.
A Haber ekipleri Çanakkale Köprüsü'nün ana kumanda merkezine girdi. Bütün işlemler ve köprünün izlenmesi bu noktadan yapılacak. Bilgi Teknolojileri Müdürü Murat Kul işte merkezi böyle anlattı.
"Şu anda projenin ana kontrol merkezi odasındayız. Burada kurulmuş olan büyük ekranlar üzerinde hem köprünün hem de otoyolun yönetimini yaptığımız akıllı ulaşım sistemleri yazılımı ve köprünün scada yazılımı çalışıyor.