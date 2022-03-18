Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger Putin'e seslendi: Sen başlattın sen durdur

Aosyal medya hesaplarından dokuz dakikalık bir video paylaşan eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiğine dair "gerçeği" paylaşarak Rus vatandaşlarına ve askerlere verilen yanlış enformasyonları engellemek istediğini belirtti.
RUSLARIN BİR DOSTU OLARAK...
"Rus halkının gücü ve kalbi bana her zaman ilham verdi" diyen ünlü aktör, "Bu yüzden, Ukrayna'daki savaş ve orada olup bitenler hakkında size gerçeği anlatmama izin vereceğinizi umuyorum. Hiç kimse hükümetlerini eleştiren bir şey duymak istemez, bunu anlıyorum. Ama Rus halkının uzun zamandır bir dostu olarak, umarım söyleyeceklerimi duyarsınız" dedi.
Schwarzenegger ayrıca, videoyu çekme amacının bir kısmının Rus askerlerini çatışmanın etrafındaki koşullardan daha fazla haberdar etmeye çalışmak olduğunu belirtti.