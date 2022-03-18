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    • 18.03.2022 10:42
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    • 18.03.2022 10:52
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    Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger Putin'e seslendi: Sen başlattın sen durdur

    Eski vücut geliştirmeci, aktör ve ABD'nin Kaliforniya eyaleti eski valisi Arnold Schwarzenegger, Rusya ve Ukrayna savaşını eleştirerek, Rusya'ya şiddeti sona erdirme çağrısında bulundu. Ünlü aktör Rusya Devlet Başkanı Putin'e, "Bu savaşı sen başlattın, sen durdur" çağrısı yaptı.

    Ünlü aktör Arnold Schwarzenegger Putin’e seslendi

    Aosyal medya hesaplarından dokuz dakikalık bir video paylaşan eski Kaliforniya Valisi Arnold Schwarzenegger, Rusya'nın Ukrayna'yı neden işgal ettiğine dair "gerçeği" paylaşarak Rus vatandaşlarına ve askerlere verilen yanlış enformasyonları engellemek istediğini belirtti.

    RUSLARIN BİR DOSTU OLARAK...

    "Rus halkının gücü ve kalbi bana her zaman ilham verdi" diyen ünlü aktör, "Bu yüzden, Ukrayna'daki savaş ve orada olup bitenler hakkında size gerçeği anlatmama izin vereceğinizi umuyorum. Hiç kimse hükümetlerini eleştiren bir şey duymak istemez, bunu anlıyorum. Ama Rus halkının uzun zamandır bir dostu olarak, umarım söyleyeceklerimi duyarsınız" dedi.

    Schwarzenegger ayrıca, videoyu çekme amacının bir kısmının Rus askerlerini çatışmanın etrafındaki koşullardan daha fazla haberdar etmeye çalışmak olduğunu belirtti.

        NAZİLERDEN ARINDIRMAK...

        Çocukken Rus güreşçi Yuri Vlasov'un hayranı olduğunu söyleyen Schwarzenegger, Rus hükümetinin işgallerinin amacının "Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak" olduğu yönündeki iddiaları reddederek, bombalanan binaların, kalabalık odalara tıkılan mültecilerin ve vedalaşan ailelerin görüntülerini paylaştı:

        "Bunu dinleyen askerlere, 11 milyon Rus'un Ukrayna'yla aile bağları olduğunu unutmayın. Bu yüzden attığınız her kurşun, bir erkek veya kız kardeşi vuruyor. Ve Başkan Putin'e diyorum ki, "Bu savaşı sen başlattın, sen yönetiyorsun. Bu savaşı durdurabilirsiniz."

        Schwarzenegger sözlerini şöyle tamamladı:

        "Ukrayna'nın işgalini sokaklarda protesto eden tüm Ruslara; dünya cesaretinizi gördü. Cesaretinizin sonuçlarına katlandığınızı biliyoruz. Tutuklandınız, hapse atıldınız ve dövüldünüz. Sizler benim yeni kahramanlarımsınız... Rusya'nın gerçek kalbine sahipsiniz."
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