EPGİS Başkanı Fesih Aktaş'a akaryakıt fiyatlarını etkileme davası! Hapis cezası isteniyor

TOPLUMDA ENDİŞE VE KORKUYA SEBEBİYET VERDİ

Ayrıca söz konusu sendikanın sosyal medya hesaplarından da düzenli olarak EPDK aleyhine ve toplumda endişe ve korkuya sebebiyet verecek şekilde açıklamalarda bulunuldu. Bu açıklamalarda ise gerçeği yansıtmayan zam haberleri ve EPDK'nın görevini yapmadığına yönelik haksız ifadeler yer alıyordu. Sendika, toplumda infial yaratma amacı güderek, aynı zamanda kendilerini fiyat açıklayan sendika olarak tanıtmayı amaçladı.



MAKSATLI VE MESNETSİZ BİLDİRİMLERDE BULUNULDU

Sendikanın maksatlı ve mesnetsiz bildirimlerde bulunması sebebiyle günler öncesinden zam açıklama telaşına düşmesinin sektöre olan güveni zedelediği belirtiliyor. EGPİS Başkanı Aktaş'ın bu açıklamalarını haberleştiren sitelerin ise toplumda infial uyandıracak şekilde akaryakıt fiyat hareketleri ile ilgili yaptığı yorumların bir ikmal krizi yaşandığı algısına sebep oldu.