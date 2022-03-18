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    • Güncel
    • 18.03.2022 10:20
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    • 18.03.2022 10:20
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hakim Akın Gürlek'e ağır hakaretleri hakkında tartışmalı karar

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Hakim Akın Gürlek hakkındaki ağır sözleri ile ilgili davaya bakan Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Hakim Muhammed Çelik tarafından verilen karar Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından sevinçle kamuoyuna duyuruldu. CHP'ye yakın yayın kuruluşları da haber coşkuyla karşıladı. Hakim Muhammet Çelik'in hukuk çevrelerince tartışmalı bulunan kararına itiraz edileceği öğrenildi.

    Kılıçdaroğlu’nun hakaretleri hakkında tartışmalı karar

    AYM'nin Berberoğlu hakkında verdiği hak ihlali kararına direnmesi nedeniyle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM çatısı altında hedefi haline gelen, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek harekete geçmişti.

    Kılıçdaroğlu'nun FETÖ üyesi firari eski savcı Zekeriya Öz'le özdeşleştirdiği Gürlek, kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle Kılıçdaroğlu'na 75 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Kılıçdaroğlu, 20 Ekim'de TBMM'deki CHP grup toplantısında Gürlek'e, "Yeni Zekeriya Öz'ümüz" demişti. 12 dakika boyunca Gürlek'e hakaret içerikli sözler söyleyen Kılıçdaroğlu şu ağır sözleri söylemişti:

    Akın Gürlek, bu yeni Zekeriya Öz'ümüz çıktı… Bütün kirli işleri bana gönderin diyor. Bütün haksız dosyaları bana gönderin diyor. Hiç meraklanmayın diyor. Sadece bana bir göz kırpın diyor. Ben gereğini yaparım diyor… Bu Akın Gürlek böyle bir adamdır. Bundan adalet filan beklenmez, adaleti katleden adam kimdir derseniz Adı Akın Gürlek'tir. Bu kadar açık bu kadar. Yeni Zekeriya Öz'dür. Hukuk fakültelerinden mezun olmuş görünüyor iseler de asıl talimatı gücü yasalardan hukuktan vicdandan değil saraydan alanlardır. Bunlardan hakim olmaz. Bunlar kendi çıkarları için yapmayacakları şey yoktur…

        Dosyaya bakan İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi ilginç bir şekilde çok ağır sözlere rağmen davanın reddine karar verdi. Hakim Muhammed Çelik tarafından verilen karar Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından sevinçle kamuoyuna duyuruldu. CHP'ye yakın yayın kuruluşları da haber coşkuyla karşıladı. Hakim Muhammet Çelik'in hukuk çevrelerince tartışmalı bulunan kararına itiraz edileceği öğrenildi.

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