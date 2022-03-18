Akın Gürlek, bu yeni Zekeriya Öz'ümüz çıktı… Bütün kirli işleri bana gönderin diyor. Bütün haksız dosyaları bana gönderin diyor. Hiç meraklanmayın diyor. Sadece bana bir göz kırpın diyor. Ben gereğini yaparım diyor… Bu Akın Gürlek böyle bir adamdır. Bundan adalet filan beklenmez, adaleti katleden adam kimdir derseniz Adı Akın Gürlek'tir. Bu kadar açık bu kadar. Yeni Zekeriya Öz'dür. Hukuk fakültelerinden mezun olmuş görünüyor iseler de asıl talimatı gücü yasalardan hukuktan vicdandan değil saraydan alanlardır. Bunlardan hakim olmaz. Bunlar kendi çıkarları için yapmayacakları şey yoktur…