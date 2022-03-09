EPDK'dan EPGİS'e suç duyurusu: Vatandaşları manipüle edip benzin istasyonlarına yığıyorlar
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, benzinin litresine 79 kuruş, motorine ise 2 lira 25 kuruş zam yapılacağını duyurup ardından zammın geri çekildiğini açıklayan EPGİS'i hedef aldı. Kurumun vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturduğunu söyleyen Yılmaz, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Mustafa Yılmaz, "EPGİS gündüzden tahminde bulundu. 19.30 veya 22'deki fiyatları görmeden bir şey söylemek doğru değil. Vatandaşları akaryakıt istasyonlarına yığıyorlar. Yapılan bir zam yok, bu zamları da biz yapmıyoruz" dedi.
09.03.2022 23:10 - Son Güncelleme: 09.03.2022 23:12
"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"
Gelişmeler sonrası özel bir TV kanalının canlı yayınına konuk olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS'i hedef alarak, piyasayı manipüle ettiklerini söyledi.
"EPGİS REKLAM YAPIYOR, VATANDAŞLARI İSTASYONLARA YIĞIYOR"
Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:
"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı.