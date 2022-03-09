EPDK’dan EPGİS’e suç duyurusu: Vatandaşları manipüle edip benzin istasyonlarına yığıyorlar

"EPGİS REKLAM YAPIYOR, VATANDAŞLARI İSTASYONLARA YIĞIYOR"

Yılmaz'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"Zam yapılmadı. Bunu tasfiye ediyorum. Gece 24.00'ten sonra böyle bir zam yapılabilir tadilinde bulunuyorlar. EPGİS denilen sendika, 'Zam gelecek' diyor kesin bir dille. Bugün de düşüşü görünce 'Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç yok' dediler. Biz takip ediyoruz. Zam kararı yoktu ama böyle bir beklenti vardı.