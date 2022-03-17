İzmir'de toplu ulaşıma zam sonrası yeni tarifeler belli oldu! CHP'li belediyede bundan böyle ulaşıma her ay zam gelecek

İzmir'de, toplu ulaşıma gelen zamların ardından yeni tarifeler belli olurken, belirlenen yeni biniş ücretlerinin 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi. Öte yandan, tarifelerin her ay TÜİK tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı; ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro-Tramvay ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN ve ESHOT denetimli İZTAŞIT araçlarına biniş tarifeleri, akaryakıt ve enerji fiyatlarına gelen zamların ardından yeniden düzenlendi. Büyükşehir, mevcut ekonomik tabloda toplu ulaşım hizmetinin sürdürülebilmesi için tarife değişikliğinin şart olduğunu vurguladı.
ARABA VAPURU TARİFESİ DE DEĞİŞTİ
Öte yandan İZDENİZ A.Ş.'de de araba vapuru ücretleri yeniden düzenlendi. İZDENİZ'den yapılan açıklamada, araba vapurları için son fiyat düzenlemesinin 28 Kasım 2021'de gerçekleştirildiği hatırlatıldı. 20 Mart Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni fiyat düzenlemesine rağmen, benzer kuruluşlar arasında "mil başına en düşük ücret" tarifesinin halen İzmir'de uygulandığı kaydedildi. Sürücü ve ücretsiz geçiş hakkına sahip yolcular hariç, araçlar içindeki diğer yolculardan alınan 1 TL ücrette değişiklik yapılmazken; yeni ücretler şöyle oldu:
Otomobil 32 TL, motosiklet 18 TL, minibüs/kamyonet TL, midibüs 90 TL, otobüs/kamyon 130 TL, Tır 250 TL
İŞTE YENİ BİNİŞ ÜCRETLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı uyarınca, A tarife kapsamında 4,70 TL olan tam biniş ücreti, 6,50 TL'ye çıkarıldı. 120 dakika içindeki ilk aktarma ücreti 1,20 TL, ikinci aktarma ücreti ise 90 kuruş olarak belirlendi. İlk binişten sonraki 120 dakika içinde, üçüncü ve sonraki aktarmalardan ücret alınmaması uygulaması devam edecek.
Yaklaşık iki yıldır aynı olan öğrenci biniş ücreti de 1,64 TL'den 2,20 TL'ye yükseltildi. Öğretmen ve 60 yaş biniş ücreti ise 4,06 TL'den 5,60 TL'ye çıkarıldı. Öğrenci, Öğretmen ve 60 Yaş kartlarının, ilk binişten sonraki 120 dakika içinde aktarma ücretlerinden muaf olması uygulaması devam edecek. Aynı şekilde, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli biniş hizmeti verilen Halk Taşıt uygulaması da sürecek.