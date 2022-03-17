İzmir'de toplu ulaşıma zam sonrası yeni tarifeler belli oldu! CHP'li belediyede bundan böyle ulaşıma her ay zam gelecek





FİYATLAR HER AY GÜNCELLENECEK

Öte yandan, "sağlıklı ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti istikrarı" için tarifelerin her ay Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ışığında otomatik olarak güncellenmesi kararı alındı.



20 Mart 2022 Pazar gününden itibaren tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olacak diğer yolcu fiyat tarifeleri ise şöyle düzenlendi:



B Fiyat Tarifesi

Çevre ilçelerde hizmet veren ve 120 Dakika Aktarma Sistemi'ne dahil olmayan hatlarda tam biniş ücreti 6,70 TL oldu. Öğrenci binişi 2,20 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,64 TL olarak belirlendi. Bu hatlarda, 05.00-07.00 ve 19.00-20.00 saatleri arasında uygulanan yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti de geçerli.



C Fiyat Tarifesi

Halk arasında "Gittiğin Kadar Öde" olarak bilinen bu tarifede ilk 10 km için tam biniş ücreti 6,12 TL, öğrenci ücreti 1,94 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 4,92 TL oldu. 10 km'den sonra km başına tam binişlerde 16 kuruş, öğrenci binişinde 8 kuruş, öğretmen ve 60 yaş binişlerinde 12 kuruş alınacak. 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.



D Fiyat Tarifesi

Güzergâh uzunlukları fazla olan 760, 761, 795, 798, 835, 837 ve 883 numaralı hatlarda geçerli olan bu tarifede; tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,30 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 9,60 TL oldu. 120 Dakika Aktarma Sistemine dahil olmayan bu tarifede, yüzde 50 indirimli Halk Taşıt hizmeti ise geçerli.



E Fiyat Tarifesi

Üniversite kampüslerinde ring yapan otobüslerde geçerli bu tarifede, tam biniş ücreti 6,50 TL, öğrenci ücreti 60 kuruş, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 5,60 TL oldu. 120 dakika aktarma sistemine dahil olan bu hatlarda, tam biniş yapanlar ilk aktarma için 1,20 TL, ikinci aktarma içinse 90 kuruş ödeyecek. 120 dakika içindeki üçüncü ve sonraki aktarmalar ise ücretsiz yapılacak. Yüzde 50 indirimli Halk Taşıt uygulaması, bu tarifede de geçerli.



F Fiyat Tarifesi

Baykuş Hatları olarak bilinen ve gece yarısından sabaha kadar hizmet veren hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 4,40 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.



G Fiyat Tarifesi

Mavişehir, Alsancak Cumhuriyet Meydanı, Bornova Metro ve Şirinyer Aktarma Merkezinden Adnan Menderes Havalimanına çalışan 200, 202, 204 ve 206 numaralı hatlarda tam biniş ücreti 14,34 TL, öğrenci ücreti 9,56 TL, indirimli öğrenci, öğretmen ve 60 yaş binişleri 11,30 TL oldu. Bu tarifede 120 dakika aktarma sistemi ve Halk Taşıt uygulaması geçerli değil.

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