Bugün okullar tatil mi, ders var mı? 18 Mart 2022 Cuma okullar açık mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi?

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'ne sayılı saatler kala milyonlarca öğrenci ve öğretmen Cuma gününe denk gelen bu önemli günde okulların durumunu merak ediyor. Hafta içi yapılacak etkinlik kapsamında okulların tatil olup olmayacağı yoğun olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 18 Mart Cuma ders var mı? 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü resmi tatil mi? İşte merak edilenler!