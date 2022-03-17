Başkan Erdoğan açılışı yapacak! 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete giriyor

Simgelerin köprüsü olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde açılıyor.
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ BUGÜN AÇILIYOR
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.