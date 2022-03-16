UIaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! "1915 Çanakkale Köprüsü..."

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında 1 futbol sahası büyüklüğünü kapsarken, köprüde kullanılan 227 bin metreküplük betonla 100 metrekarelik 5 bin 900 dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanını taşıyor.

"6 DAKİKADA ASYA'DAN AVRUPA'YA, AVRUPA'DAN ASYA'YA GEÇİŞ SAĞLANACAK"

1915 Çanakkale Köprüsü Proje Müdür Yardımcısı Alper Alemdaroğlu, AA muhabirine, projenin başından beri burada görev yaptığını söyledi.

Alemdaroğlu, "Köprü, ön hazırlıklarıyla beraber yaklaşık 5 yılda tamamlandı. Nihai hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnce temizlik, çevre düzenlemesi, tören hazırlıkları... Onları da bugün yarın tamamlayıp cuma günü Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı törenle köprümüzü açacağız." dedi.

Yaklaşık 5 yıldır bölgede yaşadığını dile getiren Alemdaroğlu, bu süreçte sis nedeniyle deniz yolu ulaşımının aksamasına, yazın ve resmi tatillerde 7-8 kilometreye varan araç kuyruklarına tanıklık ettiğini belirtti.

Köprünün tüm bu sıkıntıları gidereceğini vurgulayan Alemdaroğlu, "Yaklaşık 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya, Avrupa'dan Asya'ya geçiş sağlanacak. Bu vesileyle tüm çalışma arkadaşlarıma, bize bu imkanı sunan Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet yetkililerine ve tüm sponsor firmalara teşekkür ederim." diye konuştu.