UIaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! "1915 Çanakkale Köprüsü..."

Son dakika haberleri... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulunuyor. Karaismailoğlu,18 Mart Cuma günü açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin detayları anlatıyor...
Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Çelik kule ayakları 2023 metre. Bu da Cumhuriyetimizin 100.yılını simgeliyor.
Köprüyü zamanından önce açıyoruz. Belgeselini de hazırladık, tüm dünya izleyecek.
Dünyanın en gelişmiş teknolojilerini kullandık. Projenin her tarafı bir anlam ifade ediyor.
2 Milyar 545 milyon euroya mal oldu.
12 yıl sonra köprü devlete kalacak.
CUMHURBAŞKANIMIZIN SÜRPRİZİ OLACAK
Köprüden geçiş ücretini Cumhurbaşkanımız Cuma günü açıklayacak. Cumhurbaşkanımızın bir sürprizi olacak.
Dünyada 130 ülkede Yap-İşlet-Devret modeli benzeri ekonomik modeller kullanılıyor.
Köprünün yapımında 227 ton beton kullanıldı.
Detaylar gelecek...
SİMGELERİN KÖPRÜSÜ
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.
İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak, Türkiye'nin en prestijli projelerinden olan köprünün açılışına günler kala hazırlıklar devam ediyor.
Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresindeki düzenlemeler sürerken, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edilerek eksiklikler gideriliyor.
Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı açılıştan sonra tamamlanacak.