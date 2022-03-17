Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.03.2022 22:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.03.2022 23:19
    ABONE OL

    Son dakika: Mariupol'de savaş nedeniyle mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi

    Son dakika haberi... Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Mariupol şehrinde mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. İşte detaylar...

    Mariupol’deki 65 Türk vatandaşı tahliye edildi

    Mariupol'daki vatandaşların güvenli şekilde tahliyeleri için Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları ile çalışmalar devam ediyor.

    MSB, bölgede tam güvenlik kontrolü sağlandığında tahliyeler başlayacak haberini vermişti.

    MAURİPOL'DE MAHSUR KALAN 65 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
    Gelen bilgilere göre ise, Ukrayna'nın Mariupol şehrinde, savaş nedeniyle mahsur kalan Türk vatandaşları ve yakınlarından 65'i tahliye edildi.

    "İNSANİ ATEŞKES KONUSUNDA ÇABALARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın Mariupol'dan tahliyesi konusunda Sergey Lavrov beni aradı, şartlar yavaş yavaş oluşuyor bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz. Vatandaşlarımızın orada camide herhangi bir yiyecek içecek sıkıntısı olmadığını öğrendik. Fakat diğer sivillerin de buradan çıkarılması konusunda her iki tarafla da insani ateşkes konusunda çabalarımızı sürdüreceğiz" demişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Galatasaray veda etti!
    Haberler Güncel Son dakika: Mariupol'de savaş nedeniyle mahsur kalan 65 Türk vatandaşı tahliye edildi
        SON DAKİKA