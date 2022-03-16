SON DAKİKA: İYİ Parti'de Meral Akşener'e yakınlığıyla bilinen isimlerden Şenol K. Kütahya'da polislerden kaçtı! Üzerinde uyuşturucu ile yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 66.07 gram metamfetamin maddesi, 4 adet sentetik ecza, şahsın ikametinde yapılan aramada ise 49.70 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Thor'un uyuşturucuyu bulduğu anlar saniye saniye işte böyle kaydedildi. Gözaltına alınan şüpheli Ş.K. isimli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek."