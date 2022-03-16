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    • 17.03.2022 10:38
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    • 17.03.2022 10:38
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    Eyyam-ı Biyd oruçları nedir, ne zaman tutulur? Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Şaban ayı faziletleri neler?

    Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Şaban ayı faziletleri neler? Eyyam-ı Biyd oruçları nedir, ne zaman tutulur? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İslamiyet'te oldukça büyük önemi bulunan Şaban ayı ve Eyyam-ı Biyd oruçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı ve tüm illerden vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz yerine getirmek ve oruç tutmak için gerekli bilgileri öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar...

    takvim.com.tr
    Eyyam-ı Biyd oruçları nedir, ne zaman tutulur?

    Mübarek üç aylar idrak edilirken Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. İbadetlerini yerine getiren Müslüman alemi Şaban ayı orucunun ne zaman tutulacağını öğrenmek istiyor. Peki Şaban ayı faziletleri neler? Eyyam-ı Biyd oruçları nedir, ne zaman tutulur? Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aydınlık günler Eyyam-ı Biyd orucu hakkındaki açıklamalarını haberimizde bulabilirsiniz.

    ŞABAN AYININ 13. 14. 15. GÜNÜ NE ZAMAN?

    2022'de Şaban ayının 13. günü 16 Mart, 14. günü 17 Mart ve 15. günü ise 18 Mart tarihine denk gelmektedir.

    Şaban ayının 13. günü : 16 Mart 2022 Çarşamba 2022

    Şaban ayının 14. günü : 17 Mart 2022 Perşembe 2022

    Şaban ayının 15. günü : 18 Mart 2022 Cuma 2022

    ŞABAN AYININ FAZİLETİ NEDİR?

    İlâhî feyz ve bereketin yeryüzünü şenlendirdiği bu mübarek ay, mü'minler için en kârlı ve kazançlı fırsattır. Çünkü Şâban'ın değer ve kıymetini arttıran en önemli tarafı, diğer aylara göre (Ramazan hariç) yapılan her amelin ve ibadetin sevabının üç yüz kattan fazla oluşudur.

    Diğer vakitlerde kılınan bir rekât namazın sevabı on ise, Şaban ayında üç yüzden fazladır. Okunan her bir Kur'ân harfi için üç yüz Cennet meyvesi vardır.

    Yine bu ihsan ve bağış ayı olan günlerde amel defterimizin sevap hanesine kaydettirdiğimiz ibadetler, her an şeytan ve nefsin fırlattığı gaflet, vesvese ve şüphe oklarına birer kalkan vazifesi görerek gerçek huzurumuzun kaynağı olur. Çünkü farkında olmadan veya bir anlık gaflet sonunda işlediğimiz hatâ ve kusurların keffareti olabilecek hasenat ve iyilikler en bereketli şekilde bu günlerde elde edilmektedir. Ayrıca bu ibadetler ileride hücumuna maruz kalabileceğimiz günahlar için de bir siper hüviyetini taşır.

        EYYAM-I BİYD ORUCUNUN FAZİLETLERİ NELERDİR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde "Eyyam-ı Biyd" hakkında şu ifadelere yer verildi:

        Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (s.a.s.), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).
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        Haberler Güncel Eyyam-ı Biyd oruçları nedir, ne zaman tutulur? Şaban ayının 13. 14. 15. günü ne zaman? Şaban ayı faziletleri neler?
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