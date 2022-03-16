Diyanet Berat Kandili kaç gün tutulacak? 👐Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Niyet edilirken...

Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilmektedir. Bu yıl 17 Mart Perşembe gününe denk gelen bu önemli gecede namazlar kılınacak, eller semaya açılarak dualar edilecek. Tüm ibadetler yerine getirilirken bir çok kişi oruç da tutmak istiyor. Peki Peki; Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Diyanet Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu için nasıl niyet edilir? İşte Berat Kandili'nde yapılması gerekenler...
BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?
Kandillerde oruç tutulup tutulmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.
Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;
"Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.
Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.
BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?
Berat Kandilinde oruç tutmak isteyenler Ramazan ayındaki oruçlara niyet eder gibi, kandil günü için de sahura kalkıp niyet edebilirler. Berat Kandili orucu için "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyerek niyet edebilirsiniz.
BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER
Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah'a yaklaşmayı fırsat bilmelidir. Berat kandili ibadetleri şöyledir:
BERAT DUASI OKUMAK
Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin'den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin'de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.
Berat duasının Türkçe meali şöyledir:
Bismillahirrahmanirrahim
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah'ım!
Ey Celal ve ikram sahibi olan.
Ey lütfu ve ikramı bol olan.