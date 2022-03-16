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    • 17.03.2022 08:57
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    Diyanet Berat Kandili kaç gün tutulacak? 👐Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Niyet edilirken...

    İslam aleminin bugünlerde odaklandığı konuların başında Berat Kandili geliyor. Bu önemli günde oruç tutulup tutulmayacağı, sevabı ve Diyanet'in konuya ilişkin açıklamaları merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı müjdeleyen Berat Kandili'nde yapılması gerekenler tek tek açıklandı. Peki Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Diyanet Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Berat Kandili'nde yapılması gerekenlerin tümü haberimizde...

    Berat Kandili’nde oruç tutulur mu, sevabı nedir?

    Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilmektedir. Bu yıl 17 Mart Perşembe gününe denk gelen bu önemli gecede namazlar kılınacak, eller semaya açılarak dualar edilecek. Tüm ibadetler yerine getirilirken bir çok kişi oruç da tutmak istiyor. Peki Peki; Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Diyanet Berat Kandili orucu ne zaman, kaç gün tutulur? Berat Kandili orucu için nasıl niyet edilir? İşte Berat Kandili'nde yapılması gerekenler...

    BERAT KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU, SEVABI NEDİR?

    Kandillerde oruç tutulup tutulmadığı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek.

    Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;

    "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin."Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yokmu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yokmu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yokmu? Afiyet vereyim. Yokmu şunu isteyen, yokmu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.

    Kandil gecesini gönül uyanıklığı ile ihya edebilmiş olmak için; gündüzünde oruç tutulmalı, gecesinde cemaatle namaz kılınmalı, vaaz ve mevlid-i şerif dinlenmeli, topluca dua edilmeli, tevbe edilmeli, kaza ve nafile namazlar kılınmalı, büyüklere saygı ve küçüklere sevgi izhar edilmeli, küsler barışmalı, dargınlar kucaklaşmalıdır. Yoksul-yetim ve muhtaçlar sevindirilmeli, eş, dost ve uzaktaki akrabalarla tebrikleşilmelidir.

    BERAT KANDİLİ ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

    Berat Kandilinde oruç tutmak isteyenler Ramazan ayındaki oruçlara niyet eder gibi, kandil günü için de sahura kalkıp niyet edebilirler. Berat Kandili orucu için "Niyet ettim Allah rızası için berat kandili orucunu tutmaya. Kabul eyle Ya Rabb'im!" diyerek niyet edebilirsiniz.

    BERAT KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

    Geçmiş günahların affedilmesi, gelecek musibetlerin önüne geçilmesi için Berat Kandili ibadetlerini fırsat bilmeli ve amel defterlerinin açık bırakıldığı bu mübarek gecede Allah'a yaklaşmayı fırsat bilmelidir. Berat kandili ibadetleri şöyledir:

    BERAT DUASI OKUMAK

    Bu mübarek gecede berat duası ve Yasin-i Şerif okuyarak ibadete başlanabilir. Akşam namazından sonra üç Yasin okunmalı ve her Yasin'den sonra bir berat duası okunmalı böylece 3 Yasin, 3 berat duası tamamlanmalıdır. İlk Yasin okunmadan önce iyi kullardan olma diye niyet edilmeli, ikinci Yasin okunacağı zaman hayırlı ömür diye niyet edilmeli, üçüncü Yasin'de ise helal rızık niyetiyle okunmalıdır.

    Berat duasının Türkçe meali şöyledir:

    Bismillahirrahmanirrahim

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ihsan ve ikram sahibi olan ve kendisine ihsan ve ikram edilmeyen Allah'ım!

    Ey Celal ve ikram sahibi olan.

    Ey lütfu ve ikramı bol olan.

        Sen'den başka ilah yok.

        Sen kendine yönelenlerin yardımcısı ve kendine sığınanların eman verenisin.

        Korkanların kendisinde emniyet bulduğu yüce Zat'sın.

        Allah'ım! Beni katından kovulmuş ve rızkı dar olanlardan kılma.

        Allah'ım! Fazl'u ihsanınla benim kötülüğümü ve mahrumiyetimi sil, rızkı bol ve hayırlara muvaffak kullarından yaz.

        Şüphesiz en doğru sözlü olan Sen'sin ve dedin ki; Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır". (R'ad/39)

        İlahi! Bu mübarek gecede bildiğimiz, bilmediğimiz belaları bizden uzaklaştır, şüphesiz Sen kerem sahibisin.

        Allahumme Salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed.

        KAZA NAMAZI VE NAFİLE NAMAZI

        Kaza namazı kılmak bu gece ibadetleri arasında makbul ibadetlerdendir. Gecikmiş, unutulmuş ve ihmal edilmiş namazların telafi edilmesi ve bundan dolayı Allah'tan af ve bağış istenmesi için fırsat kabul edilmeli ve bir daha yapmamak için istiğfar yapılmalıdır. Rivayet edilir ki farz namazlardan sonra en makbul namaz nafile namazlardır ve Allah'a yaklaşmak konusunda en muteber namaz olarak bilinmektedir. Dua ve ibadetlerin kabul olması için bu gece nafile namazı unutulmamalıdır.

        KUR'AN-I KERİM OKUMAK

        Bu mübarek gecede namazların ve zikirlerin ardından Kur'an'ı Kerim okumak Allah dostlarınca sıklıkla tavsiye edilmiştir. Duaların kabulü ve Allah'a yaklaşmak için Kur'an en iyi vesiledir. Kur'an okumanın faziletleri hakkında çok fazla rivayet bildirilmiştir. Peygamberimiz (sav); Kur'an'dan bir harf okuyana dahi sevap vardır" diye buyurmuştur.

        BERAT GECESİ TESBİHLERİ NELERDİR?

        Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah'a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

        (Allah'ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

        Namazlardan sonra otuz üçer kere "Sübhanallah", "Elhamdülillah", "Allahu ekber" diyerek Allah'ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, "Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

        (Allah'tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O'nundur, hamd O'na mahsustur. O'nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir." (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).

            BERAT KANDİLİ TESBİHLERİ VE ZİKİRLERİ

            Şaban ayının ilk on gününde bir defa:

            Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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            Subhânallâhi'l-Latîf Celle şanüh.

            Şaban ayının ikinci on gününde bir defa:

            Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

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            Subhânallâhi'r-Razzâk Celle şanüh.

            Şaban ayının üçüncü on gününde bir defa:

            Allâhümme bârik lenâ fî Recebe ve Şabân ve belliğnâ Ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil Kur'ân.

            Ardından 100 defa:

            Subhânallâhi'l-Azîz Celle şanüh,

            BERAT KANDİLİ ÖNEMİ NEDİR?

            Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.Hazreti Muhammed, şöyle buyuruyor;"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."
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            Haberler Güncel Diyanet Berat Kandili kaç gün tutulacak? 👐Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, sevabı nedir? Niyet edilirken...
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