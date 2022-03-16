ABD'den Türkiye'ye 'Ukrayna' teşekkürü! Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı.



TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

ABD'li bakan Ukrayna'ya destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

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