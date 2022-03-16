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    • Güncel
    • 16.03.2022 22:20
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    • 16.03.2022 22:23
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    ABD'den Türkiye'ye 'Ukrayna' teşekkürü! Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü

    Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki Bakanın ana gündem maddesi Ukrayna oldu.

    Tarihi rivayet hayat buldu
    Haberler Güncel ABD'den Türkiye'ye 'Ukrayna' teşekkürü! Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
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