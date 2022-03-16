Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
ABD'li bakan Ukrayna'ya destekten dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.
- Güncel
- 16.03.2022 22:20
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- 16.03.2022 22:23
ABD'den Türkiye'ye 'Ukrayna' teşekkürü! Bakan Çavuşoğlu, Blinken ile görüştü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki Bakanın ana gündem maddesi Ukrayna oldu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. İki bakan görüşmede Ukrayna'daki son gelişmeler ve ikili ilişkilerle ilgili konuları ele aldı.