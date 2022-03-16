HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI 2022 | Facebook, WhatsApp, İnstagram için BERAT KANDİLİ DİLEKLERİ resimli, kısa, uzun, anlamlı, hareketli gifler
Berat Kandili bu yıl 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. İslam alemi için önemli günlerden biri olan Berat Kandili'nde Facebook, WhatsApp, İnstagram gibi sosyal mecralarda paylaşım yapmak isteyen vatandaşlar anlamlı, dualı, hadisli kısa-uzun Berat Kandili mesajlarını ve sözlerini araştırıyor. Resimli seçenekleriyle en güzel 'Hayırlı Kandiller' mesajları ve Berat Kandili dileklerine haberimizde yer verdik. İşte bu özel güne anlam katacağınız, ve yakınlarınıza duygularınızı ifade edebileceğiniz 2022 Berat Kandili mesajları...
Hareketli, resimli, kısa, uzun, anlamlı Berat Kandili mesajları ve sözleri için doğru adrestesiniz! Facebook, WhatsApp, İnstagram'da paylaşabileceğiniz, arkadaşlarınıza, dostlarınıza, eşinize, akrabalarınıza kısaca sevdiklerinize SMS yoluyla da gönderebileceğini en güzel Berat Kandili dilekleri haberimizde yer alıyor. 2022 yılında 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek Berat Kandili'nde namazlar kılınacak, dualar edilecek tüm ibadetler yerine getirilecek. Ayrıca her yıl olduğu gibi telefondan mesajlar atılacak. İşte HAYIRLI KANDİLLER MESAJLARI 2022...
HAREKETLİ BERAT KANDİLİ MESAJLARI
Ellerin umutla semaya açıldığı bu gecede, insanlığın sıkıntılı zamanlardan esenliğe ulaşması duasıyla Berat Kandili'miz Mübarek Olsun..
Aklımızdan geçen dilimizde dua edindiğimiz ne varsa Rabbim tüm dileklerimizi kabul eylesin.
Rabbim her zorunuzu kolaya , her Derdinizi Şifaya çevirsin İnşallah Kavuşturulmuş eller Avuç açma. Sağlıklı ve Sevgi dolu günler olsun.
Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifaâ dileyen yok mu; şifâ vereyim. " "Allah Teâlâ Şaban'ın onbeşinci geresi (Berâet gecesi) tecelli eder ve ana-babaya asi olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar. Kandilimiz Mübarek Olsun
Kalbimizin üzerini örten tozların alındığı; sevginin ve merhametin hayatımızın odağında olduğu, hayatımızı iyilik yapmak üzere inşa edeceğimiz duasıyla, samimiyetiyle...Berat Kandilimiz mübarek olsun.