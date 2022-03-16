CHP heykelden vazgeçmiyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden pandemi heykeli

Hükümetin yaptığı dev projeleri eleştirmekten geri durmayan Cumhuriyet Halk Partili belediyeler hizmet yerine heykel yapmaya devam ediyor.
Heykel dikiminin son adresi heykel sayım ihalesi ile de gündeme gelen Tunç Soyer yönetimindeki İzmir oldu.
TÖRENLE AÇTILAR
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Pandemi Kahramanları Anıtı törenle açıldı.
Tunç Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi pandeminin başladığı ilk günden bu yana İzmir'in sağlık çalışanlarına dört elle sarılmaya gayret etti. Bu eseri de pandemi sürecindeki her türlü zorluğa göğüs geren sağlık emekçilerine ithaf ediyoruz" dedi.
Soyer, pandemiyle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık emekçilerinin en büyük bedeli ödediğini hatırlatarak, "Bu anıt vefa borcumuzun mütevazı bir simgesidir. Biliyorum, ne yaparsak yapalım sağlık çalışanlarının fedakârlığının karşılığını ödeyemeyiz. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi pandeminin başladığı ilk günden bu yana İzmir'in sağlık çalışanlarına dört elle sarılmaya gayret etti. Bu eseri de pandemi sürecindeki her türlü zorluğa göğüs geren sağlık emekçilerine ithaf ediyoruz. İzmir ve Anadolu, modern tıbbın dünyada ilk doğduğu yerlerden biri. Dünyanın ilk doktorları bu topraklarda yetişmiş, savaşta ve barışta şifa vermiştir. Hiç kimse kusura bakmasın. Hekimlerimiz bu topraklara aittir. Bu topraklar da hekimlere aittir. Tek bir hekimin, sağlık emekçisinin bile bu topraklardan ayrılmasına izin vermemek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Her birinin sonuna kadar arkasında, yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Anıtın projesini belirlemek için Eylül 2020'de Türkiye ölçeğinde bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Başkanı Tunç Soyer, "Jürimiz on bir eser arasından Barış Direnç Altınay'a ait bu projeyi seçti. Doktor, hemşire ve filyasyon ekibini temsil eden anıtımızın yapımına karar verildi" dedi.
ÇOK SAYIDA PARTİLİ KATILDI
14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na yerleştirilen Pandemi Kahramanları Anıtı'nın açılışına İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Hüseyin Bozdemir, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri, sağlık emekçileri, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri katıldı.
HEYKEL SAYMA İHALESİ AÇMIŞTI
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi geçen yıl kentteki anıt, heykel ve rölyefleri saydırmak için ihale açtı.
AMAÇ: HEYKEL SAYISINI BELİRLEMEK
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir ili heykel, anıt ve rölyef envanteri çıkarılması hizmet alımı" ismiyle çıktığı heykel sayma ihalesi geçtiğimiz 11 Mayıs'ta elektronik ortamda yapıldı. İhaleye İzmir başta olmak üzere, İstanbul, Adana, Ankara ve Diyarbakır gibi illerde faaliyet gösteren 11 farklı firma ve kişiden teklif geldi. 254 bin 697 lira 50 kuruş muhammen bedelle çıkılan ihaleye, en yüksek 1 milyon 535 bin lira, en düşük 171 bin 588 teklif verildi. İhale, en düşük teklifi veren 27 yaşındaki Ozan Can Durdu isimli genç girişimcide kaldı.
HEYKELLER NASIL SAYIYOR?
İzmir metropol alandaki 11 ilçede kamusal alanlardaki heykel, anıt ve rölyefleri tek tek tespit ediyor. Bunun için önce bu alandaki mevcut çalışmaları derliyor. Ardından saha çalışması yapacak ve heykelleri sayıyor. Tespit edilen her bir heykel, anıt ve rölyef için eserin adı, sanatçısı veya sanatçıları, yapım veya dikiliş tarihi, malzemesi, açık adresi ve arsa öykülemesinden oluşan formları dolduruyor. Tespit edilen eserleri haritada işaretliyor. Her eserin dört yandan en az ikişer adet fotoğrafını çekiyor. Tabelası olmayan eserleri belirliyor.