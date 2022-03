CHP heykelden vazgeçmiyor! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden pandemi heykeli

Soyer, pandemiyle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık emekçilerinin en büyük bedeli ödediğini hatırlatarak, "Bu anıt vefa borcumuzun mütevazı bir simgesidir. Biliyorum, ne yaparsak yapalım sağlık çalışanlarının fedakârlığının karşılığını ödeyemeyiz. Bu nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi pandeminin başladığı ilk günden bu yana İzmir'in sağlık çalışanlarına dört elle sarılmaya gayret etti. Bu eseri de pandemi sürecindeki her türlü zorluğa göğüs geren sağlık emekçilerine ithaf ediyoruz. İzmir ve Anadolu, modern tıbbın dünyada ilk doğduğu yerlerden biri. Dünyanın ilk doktorları bu topraklarda yetişmiş, savaşta ve barışta şifa vermiştir. Hiç kimse kusura bakmasın. Hekimlerimiz bu topraklara aittir. Bu topraklar da hekimlere aittir. Tek bir hekimin, sağlık emekçisinin bile bu topraklardan ayrılmasına izin vermemek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz. Her birinin sonuna kadar arkasında, yanında durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Anıtın projesini belirlemek için Eylül 2020'de Türkiye ölçeğinde bir yarışma düzenlediklerini ifade eden Başkanı Tunç Soyer, "Jürimiz on bir eser arasından Barış Direnç Altınay'a ait bu projeyi seçti. Doktor, hemşire ve filyasyon ekibini temsil eden anıtımızın yapımına karar verildi" dedi.