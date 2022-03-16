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    • 17.03.2022 08:59
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    Bugün kandil mi?📌17 Mart Perşembe ne kandili? 📅2022 DİYANET KANDİL TAKVİMİ

    İslam dünyası için önemli günlerden birine giriyoruz. Kandil günleri müslümanlar açısından kutsal günlerimizden bir tanesi. Bu önemli günde namaz kılmak, dua etmek, oruç tutmak kısaca ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar kandil gecesi hakkında araştırmalar yapıyor. Peki Berat Kandili ne zaman? Berat Kandili'nde yapılması gerekenler nelerdir? 17 Mart Perşembe ne kandili? Bugün kandil mi? İşte 2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ ve diğer tüm detaylar...

    📌17 Mart Perşembe ne kandili?

    Kandil günleri her yıl ibadetlerle eda ediliyor. Bu yıl Regaip Kandili, Miraç Kandili idrak edildi. Sırada ise Berat Kandili var. Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili Müslümanlar tarafından ibadetlerle ve dualarla eda ediliyor. Regaib Kandili 3 Şubat'ta, Miraç Kandili de 27 Şubat'ta idrak edilmişti. İki kandili geride bıraktığımız şu günlerde Berat Kandili hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki Berat Kandili ne zaman? 17 Mart Perşembe ne kandili? Bugün kandil mi? İşte 2022 DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ...

    BUGÜN NE KANDİLİ?

    17 Mart Perşembe günü Berat Kandili idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili olan Berat Kandili Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece eda edilmektedir. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2022 kandil takvimi;

    01/02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Regaip Kandili
    27/28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili
    17/18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Berat Kandili
    27/28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Kadir Gecesi
    07/08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili

    BERAT KANDİLİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

    Berat (Berâet), Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. İslam inancına göre bu gecenin bereketli ve feyizli bir gece olması sebebiyle Mübarek Gece; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle de Berat Gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları nedeniyle de Rahmet Gecesi gibi adlar da verilmiştir.Hazreti Muhammed, şöyle buyuruyor;"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

    KANDİL GÜNLERİ NASIL BELİRLENİR?

    Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanmaktadır. Bu yüzden dini günler her yıl farklılık göstermektedir.

        BERAT KANDİLİ ORUCU NE ZAMAN, KAÇ GÜN TUTULUR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, 'Kandillerde oruç tutmak isteyen kişi, kandil gecesinin olduğu günde mi, bir gün sonrasında mı oruç tutmalıdır?' sorusuna şu şekilde yanıt verildi:Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır.

        Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine "Şaban'ın 15. gecesi" bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, "bayram gecesi" de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir.Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

        Berat Kandili orucu hakkında Hz.Ali (R.A.) tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz Buyuruyor ki;

        "Şaban ayının yarı gecesinde yani (Berat Gecesi) olduğunda, gündüzünde oruç tutun, gecesini de ibadetle geçirin. Çünkü Yüce Allah (c.c), o gece rahmetiyle gökyüzüne iner ve şöyle buyurur; "Günahının affını isteyen yok mu? Affedeyim, rızkının artmasını isteyen yok mu? Bol rızık vereyim, bir derde düçar olan yok mu? Afiyet vereyim. Yok mu şunu isteyen, yok mu bunu isteyen diye bu ilahi ses tan yeri ağarıncaya kadar devam eder, buyuruyor.
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