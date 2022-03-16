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    • 16.03.2022 23:08
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    • 16.03.2022 23:28
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    Sağlıkta şiddet kanunu TBMM'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak

    Sağlık Bakanlığı, sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı." ifadelerini kullandı.

    Bugün büyük bir adım atıldı

    Sağlık Bakanlığı, sağlıkta şiddet suçları ve malpraktis davalarında yaşanan haksızlıkların önlenmesi için hazırlanan kanun teklifinin TBMM Adalet Komisyonu'na sevk edildiğini açıkladı

    Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Sağlıkta şiddet suçlarının önlenmesi ve malpraktis davalarındaki haksızlıkların önüne geçilmesi için Türk Ceza Kanunu'nda, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda ve Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi, TBMM'ye sunulmuş ve Adalet Komisyonu'na sevk edilmiştir. Yüce Meclisimiz, devrim niteliğindeki bu değişiklikleri gündemine almıştır, teşekkür ederiz" denildi.

    'BAZI ŞEYLER ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK'
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin şöyle dedi:



    "Sağlık camiası için, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilk açıklamanın yapıldığı 14 Mart'tan sonra ikinci büyük gün. Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak, bazı haksızlıklar tarih olacak. Bugün büyük bir adım atıldı."

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA MÜJDE
    Başkan Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda sağlıkçılara müjde vermişti. Erdoğan bugüne kadar gösterilen çabalara rağmen halen çözüme kavuşturulamamış hususlarda hekimlerin beklentilerini bildiklerini belirterek, bir süredir beklentileri mümkün olan en üst düzeyde karşılayacak bir paketin hazırlıklarını yürüttüklerini bildirdi.

    Erdoğan, bu paketin ana hatlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

    "İlk müjdemiz, sağlık çalışanlarına yapılan saldırılarla ilgili sıkıntıları, kati olarak çözecek bir düzenlemeyle ilgilidir. Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu, CMK kapsamında kataloğa dahil ediliyor. Böylece bu tür suçlar konusunda izlenecek yol, uygulayıcı hakim ve savcılar bakımından görünür hale getiriliyor. Bu düzenlemeyle kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi suçuna verilen ceza, sağlık hizmetleri söz konusu olduğunda artırılıyor.

    İkinci müjde olarak sağlık çalışanlarıyla ilgili bir Mesleki Sorumluluk Kurulu oluşturuyoruz. Tüm sağlık mensuplarının, mesleklerinin icrası kapsamında yaptıkları, muayene, teşhis, tedaviye ilişkin tıbbi işlem ve uygulamalar nedeniyle ceza soruşturması açılabilmesi bu kurulun iznine bağlı olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları ile devlet üniversitelerinde görev yapan sağlık personeline bu kapsamdaki uygulamaları nedeniyle idare tarafından ödenen tazminatın rücu ettirilip ettirilemeyeceğine de bu kurul karar verecek. Rücu da ancak kasıt durumunda yapılabilecek. Mesleki sorumluluk kurulu kararlarından dolayı idari ve mali açıdan mesul tutulamayacak. Böylece sağlık çalışanlarının bu iki önemli sorununu kökten çözüyoruz."

        "AYLIKLARIN TEK BİR BORDROYLA ÖDENMESİ TEMİN EDİLECEK"
        Erdoğan, üçüncü müjdenin sağlık çalışanlarının ücret düzenlemesiyle ilgili olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde ve mali haklarında önemli iyileştirmeler sağladıklarını aktardı. Bu kapsamda yapılacaklara ilişkin Erdoğan, şunları söyledi:

        "Öncelikle sağlık personelinin sabit ek ödemeleri, merkezi yönetim bütçesine alınarak, aylıklarının tek bir bordroyla ödenmesi temin edilecektir. Bu uygulama, üniversite hastaneleri için de hayata geçirilecektir. Sağlık Bakanlığı döner sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Merkezi yönetim bütçesinden performans ödemeleri için ilave kaynak aktarılarak sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır."

        "ÜCRETLERDE YAPILAN İYİLEŞTİRME EMEKLİLİĞE DE YANSIYACAK"
        Sağlık çalışanlarının ücretlerinde yapılan iyileştirmenin emekliliklerine de yansıyacağını bildiren Erdoğan, "Hekimlerimizin bordroya tabi ücretleri emekli olduktan sonraki maaş kayıplarını da telafi edecek şekilde düzenlenecektir. Hemşireler başta olmak üzere lisans mezunu sağlık çalışanlarının 3600 ek gösterge kapsamına alınacağını da tekrar hatırlatmak istiyorum." dedi.

        Erdoğan, bu çalışma yapılırken hekim emeklilerinin maaşlarının da yeniden ele alınacağını belirtti.

        Beşinci müjdenin ise aile hekimleri ile ilgili olduğunu aktaran Erdoğan, "Aile hekimlerinin temel ücretlerinde de artış yapılacaktır." diye konuştu.

        Erdoğan, yaklaşık 20 yıl önce hükumete geldiklerinde Türkiye'yi eğitim, sağlık, güvenlik ve adalet üzerinde yükselteceklerini vaat ettiklerini hatırlattı.

        Geriye dönüp bakıldığında eser ve hizmet siyasetiyle bu başlıklar başta olmak üzere her konuda tarihi reformlara imza attıklarının görüldüğünü bildiren Erdoğan, her geçen gün hizmetlere bir yenisini daha eklediklerini söyledi.

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        Haberler Güncel Sağlıkta şiddet kanunu TBMM'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bazı şeyler asla eskisi gibi olmayacak
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