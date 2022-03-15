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Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 50 dakika sürdü.



Erdoğan, Kabine'nin ardından önemli açıklamalarda buluuyor.



İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Sözlerime 4 Mart'ta kabinemize katılan Tarım ve Orman Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi'ye hoşgeldiniz diyerek başlamak istiyorum. Bölgemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin tarım ve gıda sektörünün önemini daha da arttırdığı dönemde Vahit hocamızın çiftçilerimizin, ormancıların vizyonunu geliştirecek faaliyetlere imza atacağına inanıyorum.

Hayatın her alanında olduğu gibi kabinedeki görevler de bayrak yarışıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı hızlı ve etkin karar almak için yaptığımız 8 değişiklikle kabinemizi sürekli ve dinamik tutacak adımları attık."

Koalisyonlar, erken seçimler sebebiyle ülkenin uzun ve orta vadeli programlar yapabilmesine, büyük projeleri hayata geçirilmesine imkan vermiyordu. Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı öyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu uzun ve yüksek bedelli deneyimler sonunda varılmış bir karardır.

Yeni yönetim sisteminin gücü ve avantajlarını özellikle kriz döneminde çok daha iyi görebiliyoruz. Küresel ekonomik sarsıntıların, sağlık krizinin, güvenlik riskinin ve daha nice yıkıcı tehdidin üstesinden gelmekte kalmadık; bu süreçleri yeni fırsatlara dönüştürecek adımları attık."

"Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı öyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu uzun bedelli deneyimler sonucu varılmış bir karar. Yeni sistemin avantajlarını özellikle kriz döneminde daha etkin bir şekilde görebiliyoruz.







"TÜM TARAFLARLA KONUŞMAYI BAŞARIYORUZ"

Küresel ekonoımik sarsıntıların, sağlık krizlerinin sadece üstesinden gelmekle kalmadık, bu süreci ülkemiz için yeni fırsatlara dönüştürecek adımları attık. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyrouz. Bununla kalmıyor, bölgemizde vicdanları karartan haksızlıklara karşı gösterdiğimiz aktif tutumla safımızı belli ediyoruz.

Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik. Tüm taraflarla konuşmayı başarıyoruz. Üstelik bütün bunları, sosyal kaos denemelerine, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık. Ülke bu süreçte güçlü bir hükümetle yönetilmeseydi, hangi felaketlere uğrayacağımızın takdirini milletimize bırakıyorum.

MUHALEFETE 'ANAYASA' TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar, kayda değer bir alternatif ortaya koyamadılar. Her şeyi eskiye döndüreceklerdir. Muhalefetten kendi anayasa tekliflerini beklediğimizi söylemiştik. Aradan geçen bunca zamana rağmen tek bir metin ortaya koyamadıklarını gördük.

Dünyanın hiçbir yerinde anayasalarda, yasalarda yönetim sistemi durağan değildir. Değişen lşartlara göre değişitirilen dinamik süreçlerdir. Bölgemizin içinden geçtiği şu tarihi süreci göz önünde bulundurarak, 2023 sçeimlerinde milletimizle bu muhasebeyi yaparak daha iyiye daha güzele yol yürümeyi sürdüreceğiz.





ÇAVUŞOĞLU RUSYA'YA GİDİYOR

Bu yıl ikinci gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nda, taraflar arasında 200 civarında görüşme gerçekleştirdik. En çok ses getiren bçölümü Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı toplantıdır. Her ne kadar somut bir netice ile sonuçlanmamış olsa da diplomasi açısından önemlidir. Dışişleri Bakanımız yarın Rusya'ya gidiyor. Moskova'dan sonra Ukrayna ziyareti de olacak.

Biz de iki gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Antalya Dİplomasi Forumu'nun kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.

Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Kendisini misafir edeceğiz. Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında girmek için büyüme stratejisini kararlılıkla uygularken, diplomasi konusunda da merkez ülke konumunu sürdürmektedir.





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