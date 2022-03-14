Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye net cevap: "NATO ülkelerinin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Olaf Scholz le ortak basın toplantısı düzenledi.
Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Gayretlerimiz sonucu Rus ve Ukrayna dışişleri bakanları dışişleri bakanımın da katılımıyla Antalya'da bir araya geldiler. Savaşın devam ettiği ortamda bu toplantının düzenlenmesi bile diplomasi adına önemli bir başarı" dedi.
Ortak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularına geçildi.
Alman gazetecinin "Askeri işbirliğinden bahsettiniz, şansölye NATO partnerlerinin birlik olması gerektiğini söyledi. Siz Rusya'dan hala silah alacak mısınız? Bunun dışında batının yaptırımlarına katılacak mısınız?" sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Basın mensubu arkadaşıma önce şunu söylemek isterim. Askeri derken NATO'daki iş birliği ne demektir? Aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül ettiği kurumdur NATO. Burada ağır silahlardan tutunuz da, uçaklara varıncaya kadar her şeyi NATO'da kullanırsınız. Şu anda NATO'da Almanya ile iki ortağız. İki önemli NATO ülkesiyiz. Herhalde bunu aramızda değerlendirmek bu süreçte büyük önem arz etmektedir. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz, eksikliklerimizi nasıl giderebiliriz?
NATO ÜYELERİNİN YAPMADIĞINI BİZ RUSYA'YA RAPMEN TAPTIK
Rusya'dan aldığımız silahlar noktasında bunun cevabını merak ettiğinizi görüyorum. Bugüne kadar aldığımız silah veya silahlar var. Şu andaki şartlar içerisinde gelecek ne gösterir onu şu anda konuşmak herhalde erken olur. Şartlar ne getirir, ne götürür, görmemiz lazım. Biz sayın Zelenskiy'le, sayın Putin'le de dostluğumuzu aynen korumak durumundayız.