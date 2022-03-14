Başkan Erdoğan'dan Alman gazeteciye net cevap: "NATO ülkelerinin yapmadıklarını biz Rusya'ya rağmen Ukrayna'ya yaptık"





Ortak açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularına geçildi.

Alman gazetecinin "Askeri işbirliğinden bahsettiniz, şansölye NATO partnerlerinin birlik olması gerektiğini söyledi. Siz Rusya'dan hala silah alacak mısınız? Bunun dışında batının yaptırımlarına katılacak mısınız?" sorusuna Başkan Erdoğan şu yanıtı verdi:

"Basın mensubu arkadaşıma önce şunu söylemek isterim. Askeri derken NATO'daki iş birliği ne demektir? Aynı zamanda askeri dayanışmanın teşekkül ettiği kurumdur NATO. Burada ağır silahlardan tutunuz da, uçaklara varıncaya kadar her şeyi NATO'da kullanırsınız. Şu anda NATO'da Almanya ile iki ortağız. İki önemli NATO ülkesiyiz. Herhalde bunu aramızda değerlendirmek bu süreçte büyük önem arz etmektedir. İki NATO ülkesi olarak birlikte neler yapabiliriz, eksikliklerimizi nasıl giderebiliriz?