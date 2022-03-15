Hıncal Uluç'tan çarpıcı Erdoğan yazısı: "Krizde bir dünya lideri yarattık"

Başkan Erdoğan, 24 Şubat sabahı Rusya'nın başlattığı harekatın ardından ilk olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü. Zelenskiy ile ikinci görüşme 26 Şubat'ta yapıldı. 4 Mart'ta bir görüşme daha gerçekleşti. 6 Mart'ta ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşerek Ukrayna sorununun bir an evvel barışçı yöntemlerle çözümü konusunda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Başkan Erdoğan daha sonra onlarca liderle görüştü. Krizin çözümünde aktif bir rol aldı. Türkiye'nin uluslararası arenadaki ağırlığını artırdı.
Başkan Erdoğan'ın krizdeki yoğun çabalarına ve diplomasi başarısına değinen Sabah yazarı Hıncal Uluç, "Krizde bir dünya lideri yarattık" başlıklı
çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Uluç'un yazısının ilgili kısmı şöyle:
Rusya-Ukrayna krizinden söz ediyorum.. Ortada hatta "Üçüncü Dünya Savaşı" ve hatta dünyanın belki de sonu olacak nükleer savaş konuşulur ve bizim, Sabah dahil bazı çokbilmiş yazarlar, Allah'ın günü, olabilecek en kötü ihtimalleri, hem de nasıl kurgularla sıralarken Türkiye'nin bir "Dünya Lideri" yarattığından kimse söz etmiyor..
Savaşı adeta körükleyen NATO ve ona bağlı ülkelerden "Gık" yok.. Avrupa Birliği'nden "Gık" yok.. Hepsini geçin.. Birleşmiş Milletler'den "Gık" yok..
Orda kentler bombalanır, siviller, çocuklar ölürken, dünya sessizlik içinde..
Birleşmiş Milletler'in etkin yürütme gücünü bilirsiniz. Güvenlik Konseyi.. 5'i daimi, 4'ü seçilmiş 9 üyeden oluşur. 5 daimi üyenin "veto" hakkı vardır.. Bunlardan birinin "Hayır" demesi, dünya için en hayırlı kararın iptal edilmesine sebep olur.
Yani Birleşmiş Milletler'in, yani dünyanın Rusya için "Savaşı durdur" kararı almasının anında sıfıra düşmesi için, Konsey'de Rus delegenin "Nyet" demesi yeterlidir.
Şimdi hatırlayın..