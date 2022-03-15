ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? ALES geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES puanı baz alınıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacakların dikkat etmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.
ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir. ALES sınav ücreti 185 lira olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücreti ise 277,50 TL Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınavücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.
Geç başvuru ücreti bugün için de ödenmesi gerekiyor. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılıyor. (https://odeme.osym.gov.tr/) Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
2022 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 ALES/1 17 Nisan 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
• Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,