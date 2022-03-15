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    • 15.03.2022 09:30
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    • 15.03.2022 09:30
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    ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? ALES geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman düzenlenecek?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her sene gerçekleştirilen ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? 21 Şubat - 3 Mart tarihleri arasında alınan başvuruları kaçıranlar geç başvuru tarihi olan 15 Mart yani bugünü değerlendirmek istiyor ve detay araştırması yapılıyor. Akademik kariyer hedefleyenlerin katıldığı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022 ALES sınavı ne zaman düzenlenecek? ALES geç başvuru nasıl ve nereden yapılır?

    takvim.com.tr
    ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar?

    ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? ALES geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman düzenlenecek? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES puanı baz alınıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacakların dikkat etmesi gerekenler haberimizde yer alıyor.

    ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

    ALES geç başvuru ücreti sınav ücretinden yüzde 50 fazla olarak ödenmektedir. ALES sınav ücreti 185 lira olarak belirlenmişti. Geç başvuru ücreti ise 277,50 TL Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda sınavücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak ödenir.

    Geç başvuru ücreti bugün için de ödenmesi gerekiyor. Ödemeler ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi üzerinden yapılıyor. (https://odeme.osym.gov.tr/) Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.

    Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

    2022 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

    2022 ALES/1 17 Nisan 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

    SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR

    Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
    • Çanta, cüzdan, cep telefonu, her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kâğıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

        • Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
        • Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
        • Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
        • Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
        • Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır. (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun "ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI" maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).
        Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeri emniyet görevlileri tarafından elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında veya sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

        ÖSYM gerekli gördüğü takdirde sınav günü sınav binalarında sinyal kesici kullanabilecektir. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Görevlilerin tutanakları yanı sıra kamera kayıtları da gerektiğinde delil olarak kullanılacaktır.
        Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları, sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
        Tüm adaylar, 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerine ve ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan sınav uygulamalarına ilişkin güvenlik tedbirlerine uymak zorundadır.

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        Haberler Güncel ALES geç başvuru ücreti 2022 ne kadar? ALES geç başvuru nasıl ve nereden yapılır? 2022 ALES sınavı ne zaman düzenlenecek?
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