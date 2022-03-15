Son dakika: Türk Hava Yolları'ndan sefer iptallerine ilişkin açıklama: "Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya..."

Türk Hava Yolları (THY), Ukrayna, Moldova, Rostov ve Soçi seferlerini 10 Nisan'a, Belarus seferlerini ise 31 Mart'a kadar iptal ettiğini duyurdu.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:
"10 Nisan 2022 (dahil) tarihine kadar Ukrayna, Moldova, Rostov, Soçi çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. 31 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar Belarus çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz."
THY'DEN ROMANYA UÇUŞLARINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Romanya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.
THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Romanya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" bilgilendirmesi yapıldı.