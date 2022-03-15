Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna'dan tahliyelerle ilgili flaş açıklama: Bugün ya da yarın güzel haberi bekliyoruz

Ukrayna'da dün akşam itibarıyla 300 ila 350 civarında Türk vatandaşının olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Mariupol'da 100'den fazla vatandaşımızın olduğunu görüyoruz. Orayla iletişimimiz çok sağlıklı değil ama malumunuz, Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı, kendisi de aslında Mariupol'da değil şu anda dışardan oradaki kontaklar üzerinden uydu telefonundan, binaların 8. katından mobil telefon çektiği için bize bilgileri aktardı."

Çavuşoğlu, bu vatandaşların Mariupol'dan tahliyesi ve güvenli bir şekilde çıkışı konusunu Antalya'da 10 Mart'ta düzenlenen üçlü dışişleri bakanları toplantısında da gündeme getirerek her iki tarafın yardımını istediklerini de anlattı.

Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünü güçlü bir şekilde desteklerken, bu insanların sağ salim tahliyesi için her iki tarafla da temasların sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, dün yaptığı telefon görüşmelerinde de sadece insani koridorun açılmasını değil vatandaşların tahliyesini de ele aldıklarını aktardı.