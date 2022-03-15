Başkan Erdoğan'dan Uluslararası İyilik Ödülleri'nde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Uluslararası İyilik Ödülleri" programında önemli açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Yurt dışından programımıza teşrif eden misafirlerimize özellikle hoşgeldiniz diyor kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 2 yıllık bir aranın ardından küresel iyilik neferleri olarak gördüğüm siz kardeşlerimle tekrar buluşmanın tekrar hasret gidermenin bahtiyarlığını duyuyorum.

İyilik ödülleri töreni münasebetiyle bu güzel atmosferde kalplerimizi bir araya getiren Türkiye Diyanet Vakfı'na ve diyanet teşkilatının saygıdeğer yöneticilerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfımız yarım asra yakın süredir yürüttüğü çalışmalarla ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda umudu, kardeşliği ve sevgiyi büyütmeyi sürdürüyor. Dünyayı iyilikle kuşatıp 7 kıtaya bahar iklimini yaşatma arzusuyla yola çıkan vakfımız Türkiye'nin ve Türk milletinin iyilik sancağını yer yüzünün dört bir yanında iftiharla dalgalandırıyor.



İYİLİK SEFERBERLİĞİ HAMDOLSUN YOLUNA GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR

Hem Türkiye'deki müesseselerin hem de toplam 12 kardeş ülkedeki 27 eğitim kurumu ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin yetişmesine katkı sağlayan vakfımızı tebrik ediyorum. Halka hizmet Hakka hizmet düsturu ile hizmet eden Türkiye Diyanet Vakfımızın en prestijli faaliyetlerinden birisi de hiç şüphesiz bu sene 6. tevzi ettiğimiz uluslararası iyilik ödülleridir. İyiliği yaymayı iyiye ve iyiliğe olan farkındalığı artırmayı hedefleyen bu özel ödüllerin ülkemizde özel bir ihtiyacı giderdiğini düşünüyorum. Dünyayı iyilik değiştirecek şiarı ile çıktığımız iyilik seferberliği hamdolsun yoluna güçlenerek devam ediyor.

ÖDÜL SAHİPLERİ

Bu ödüller vesilesiyle yeryüzünün dört bir yanındaki iyi yürekler ve müşfik gönüller arasında her gün yeni köprüler kuruluyor. Mutmain bir kalp, gülen bir yüz, müteşekkir bir göz şöyle kalpten kopup gelen bir Allah razı olsun haricinde hiç bir karşılık beklemeden yapılan iyilikler geleceğe dair ümitlerimizi de yeşertiyor. İyilik ödüllerine yönelik teveccühün yurt içinde ve yurt dışında artmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Nitekim az önce hem ülkemizden hem de dünyanın farklı köşelerinden içimizi ısıtan iyilik hikayelerini izledik. Her biri ayrı bir takdiri hak eden bu güzel örnekler hepsi yaşanmış toplam 500 hikaye arasından seçilmiştir. Biraz sonra ödüllerini bizzat kendilerine takdim edeceğimiz Sıraj ve Haj kardeşimizi, Gamze Özçelik hanımefendiyi, Mimberci Ali Önder hocamızı, Ahmet Aydemir kardeşimizi emekleri, gayretleri, fedakarlıkları ve samimiyetleri için tebrik ediyorum. Rabbim sizlerin yokluğunu ve eksikliğini bizlere hissettirmesin diyorum. Aynı şekilde kendisi aramızda bulunamasada gönlünün bizimle olduğunu bildiğimiz Yusuf İslam'ı tebrik ediyoruz.

Türkçemizin anıt şahsiyetlerinden Yusuf Has Hacip'in Kutadgu Bilig, kötülere haşmet iyilere ise daima hürmet lazımdır diyor. Bin yıl önce dillendirilen bu hikmet dolu sözlerin ne kadar doğru ve isabetli olduğunu bugün çok daha net şekilde anlıyoruz. Özellikle koronavirüs salgını döneminde yaşadıklarımız bizimle birlikte tüm insanlığa iyiliğin ve paylaşmanın önemini göstermiştir. Dünya genelinde şimdiye kadar 6 milyondan fazla kişinin hayatına mal olan salgın insanlığın kaderinin ortak olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Yine bu salgın döneminde küresel sistemdeki tıkanıklıkları, adaletsizlikleri ve çarpıklıkları görme fırsatı bulduk. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dahi maske savaşına tutuştuğu, solunum cihazı kıtlığı çekildiği, yaşlı bakımevlerinin adeta morglara dönüştüğü durumlara şahit olduk. Temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı veya aşıya erişemediği için hayatını kaybeden hastalanan acı çeken insanların dramlarına şahitlik ettik.

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