Pakistan'da kritik zirve! İİT, İslam dünyasındaki çeşitli meseleleri ele almak için toplanıyor

Oturumda; Yemen, Libya, Sudan, Somali, Suriye ve diğer bölgelerdeki durum değerlendirilecek ve Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Federasyonu ile Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası partnerlerle iş birliği de görüşülecek.

Uluslararası terör ve çatışma çözümü konuları, üye olmayan devletlerdeki Müslümanların durumu, İslamofobi dahil olmak üzere ekonomik, kültürel, sosyal, insani ve bilimsel meseleler de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacak.