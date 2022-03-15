Pakistan'da kritik zirve! İİT, İslam dünyasındaki çeşitli meseleleri ele almak için toplanıyor

İİT'den yapılan açıklamaya göre, 22-23 Mart'ta Pakistan'ın başkenti İslamabad'da gerçekleştirilecek toplantıda, aralarında Filistin meselesi, Yemen ve Libya'daki son gelişmeler başta olmak üzere çok sayıda konu ele alınacak.
Pakistan'daki oturumda, Filistin ve Kudüs dahil olmak üzere İslam dünyasındaki çeşitli meselelere dair daha önce alınan kararların uygulanmasına yönelik faaliyetler ve Kasım 2020'de Nijer'in başkenti Niamey'de gerçekleştirilen 47. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'ndan bu yana yaşanan tehlikeli gelişmeler tartışılacak.
Toplantıda, Afganistan'daki gelişmeler ve bunun Afgan halkı üzerindeki insani sonuçları, Cammu Keşmir meselesi, Mali, Orta Afrika ve Gine'deki durum, Sahel ve Çad Gölü konusu ve bölgedeki kırılganlıklar gündeme gelecek.