CHP'nin üstünü örtmeye çalıştığı Derince teşkilatının taciz skandalı büyüyor! 10 mağdur kadın daha var

Ben de sinirlendim ve 'karşı mahallede olan pislik tamam da, kendi mahallemizi neden süpürmüyorsunuz. Mobbing, taciz bizde olunca neden susuyorsunuz. Adı taciz ile anılan ilçe başkanı hakkında ne yaptınız? Hala bu göreve devam edecek mi' dedim. Bunun üzerine Koçak ayağa kalkıp 'terbiyesiz, ahlaksız kadın' diyerek üzerime gelmeye çalıştı.