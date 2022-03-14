CHP'nin üstünü örtmeye çalıştığı Derince teşkilatının taciz skandalı büyüyor! 10 mağdur kadın daha var

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli il teşkilatındaki taciz skandalı büyüyor. Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak'ın, gece yarısı partili kadınlara attığı mesaj ve görüntülü aramalarla patlak veren skandal, ilk olarak CHP'li kadınların tepkisine neden olmuştu. Bir grup partili kadının basın açıklaması yaparak tepki gösterdiği olay sonrasında, gözler genel merkeze çevrilmiş, ancak genel merkezin de konuyla ilgili hazırlanan raporu açıklamayarak olayı örtmek istediği iddia edilmişti.
10 KADIN DAHA BAŞVURDU
Sabah'ta yer alan habere göre, geçtiğimiz aralık ayında yaşanan taciz iddialarına ilişkin konuşan Gebze İlçe Yöneticisi Cevahir Akyıldız ise kendilerine de tamamı mağdur 10 kadının başvurduğunu açıkladı. Akyıldız, bu durumu partide dile getirmek istediğini ve susturulduğunu belirtti. Kadın mağdurların sesini gündeme getirmek istediğinde büyük baskı gördüğünü belirten Akyıldız şunları anlattı:
"BENİ SUSTURDULAR"
9 Ocak'taki İl Danışma Kurulu Toplantısında söz istedim vermediler. Israr edince İl Başkanı Harun Yıldızlı, 'Süre yetmedi. Otur yerine, bir şikâyetin varsa kendi ilçen Gebze'de konuşsaydın' diye kızdı.