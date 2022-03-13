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    • Güncel
    • 14.03.2022 05:49
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    • 14.03.2022 05:49
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    Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'nda görüldü

    Rusya'dan Yisk Limanı'ndan hareket eden ayçiçek yağı yüklü üçüncü gemi saat 04.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı. Mersin Limanı'na doğru devam eden geminin 17 Mart'ta limanda olması bekleniyor.

    DHA
    Ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’nda

    Rusya'dan hareket eden tonlarca ayçiçek yağı yüklü üçüncü gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti.



    Rusya'nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan tonlarca ayçiçek yağı yüklü 'Glard 1' isimli gemi, saat 04.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na ulaştı.
    Ayçiçeği yağı yüklü gemi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nin koordinasyonunda İstanbul Boğazı'ndan geçti.



    Rusya'dan Türkiye'ye gelen üçüncü ayçiçek yağı gemisi Mersin Limanı'na doğru devam ediyor. Geminin, 17 Mart'ta Mersin Limanı'nda olması bekleniyor.

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    Haberler Güncel Rusya'dan yola çıkan ayçiçek yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı'nda görüldü
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