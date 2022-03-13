13 MART PAZAR YÖKDİL SINAVI İPTAL Mİ? Bugün yapılacak YÖKDİL sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika duyurular!

YÖKDİL SINAVI ERTELENDİ Mİ?

YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son dakika gelişmelerini merakla takip ediyor. 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın kar yağışı sebebiyle iptal edilip edilmediği merak ediliyor. İşte sınavla ilgili ÖSYM'den son açıklama;

YÖKDİL SINAV TARİHLERİ

YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.