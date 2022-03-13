13 MART PAZAR YÖKDİL SINAVI İPTAL Mİ? Bugün yapılacak YÖKDİL sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak? ÖSYM son dakika duyurular!

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/1) 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilmesi, kamuya idari izin verilmesi, birçok uçak seferinin iptal olması gözleri pazar günü yapılacak YÖKDİL sınavına çevirdi.
YÖKDİL SINAVI ERTELENDİ Mİ?
YÖKDİL'e girecek olan adaylar, son dakika gelişmelerini merakla takip ediyor. 13 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın kar yağışı sebebiyle iptal edilip edilmediği merak ediliyor. İşte sınavla ilgili ÖSYM'den son açıklama;
YÖKDİL SINAV TARİHLERİ
YÖKDİL 2022 sınav tarihi belli oldu. YÖKDİL/1 13 Mart 2022'de YÖKDİL/2 28 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. e-YÖKDİL ise 14 Mayıs 2022'de gerçekleştirilecek.
YÖKDİL BAŞVURU TARİHLERİ
YÖKDİL 2022 sınav başvuru tarihleri ÖSYM sınav takviminin yayınlanmasıyla netlik kazandı.