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    • Güncel
    • 12.03.2022 07:17
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    • 12.03.2022 07:30
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    HAVA DURUMU | İstanbul'da yoğun kar alarmı! Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı, bugün en yoğun şekilde etkili olmaya devam edecek. Meteoroloji, İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanaklar için turuncu kodlu uyarıda bulunurken, yağışın hangi saatlerde kuvvetleneceğini de duyurdu. Öte yandan İstanbul'da beklenen yoğun kar meteoroloji radarına da yansıdı. İşte il il 12 Mart cumartesi günü İstanbul hava durumu raporu...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İstanbul’da yoğun kar alarmı!

    Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.

    Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji son kar yağışı uyarısında "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.


    VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
    Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.


    İSTANBUL RADARINDA İNANILMAZ HAREKETLİLİK
    İstanbul'da beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı. İşte İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının radar görüntüsü.


        12 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU RAPORU
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara (Edirne ve Çanakkale hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Mersin, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısı ile Mersin, Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.


        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların; İstanbul, Bursa, Yalova ve Muş ile bu akşam saatlerinde Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
        Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa), Hakkari çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
        Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
        Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
            MARMARA
            Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova, gece saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

            ÇANAKKALE °C, 3°C
            Çok bulutlu

            İSTANBUL °C, 1°C
            Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 2°C
            Çok bulutlu

            KOCAELİ °C, 1°C
            Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

            EGE
            Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, -4°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

            DENİZLİ °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İZMİR °C, 6°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            MANİSA °C, 5°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Adana'nın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana'nın batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ADANA °C, 12°C
            Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

            ANTALYA °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            HATAY °C, 11°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

            ISPARTA °C, -1°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            ANKARA °C, -1°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            ESKİŞEHİR °C, -2°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

            KAYSERİ °C, -2°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            KIRŞEHİR °C, -2°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Çok bulutlu, Zonguldak ve Düzce ilşe sabah saatlerinde Bartın, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

            BOLU °C, -3°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

            DÜZCE °C, 0°C
            Çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

            KASTAMONU °C, 0°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            ZONGULDAK °C, 0°C
            Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yerel olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile gece saatlerinde Trabzon çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            RİZE °C, 3°C
            Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

            SAMSUN °C, 4°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TOKAT °C, 0°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            TRABZON °C, 4°C
            Çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

            DOĞU ANADOLU
            Çok bulutlu, kuzey ve doğusu ile Elazığ çevrelerinin akşam saatlerinde Malatya çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don bekleniyor. Yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

            ERZURUM °C, -4°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            KARS °C, -3°C
            Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

            MALATYA °C, 3°C
            Çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere kar yağışlı

            VAN °C, 0°C
            Çok bulutlu, kuzey ve güney ilçeleri yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla G. Antep, Kilis çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Ş. Urfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                DİYARBAKIR °C, 6°C
                Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

                GAZİANTEP °C, 6°C
                Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, gece saatlerinde yer yer karla karışık yağmurlu

                SİİRT °C, 5°C
                Çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

                ŞANLIURFA °C, 9°C
                Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | İstanbul'da yoğun kar alarmı! Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı
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