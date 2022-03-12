HAVA DURUMU | İstanbul'da yoğun kar alarmı! Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan Kar yağışı bugün kuvvetlenerek devam edecek. Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre İstanbul'da kuvvetli kar sağanakları bekleniyor.
Bugün akşam saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da arttıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji son kar yağışı uyarısında "Pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Vali Yerlikaya "Bu akşam ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.
İSTANBUL RADARINDA İNANILMAZ HAREKETLİLİK
İstanbul'da beklenen kuvvetli kar sağanağı, İstanbul'un meteoroloji radarına yansıdı. İşte İstanbul'da bugün beklenen kar yağışının radar görüntüsü.