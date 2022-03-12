HAVA DURUMU | İstanbul'da yoğun kar alarmı! Meteorolojiden turuncu kodlu uyarı

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, doğusu ile Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa ve Yalova, gece saatlerinde Balıkesir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 3°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif kar yağışlı

DENİZLİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Adana'nın kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra Mersin, Adana'nın batısı, Osmaniye'nin güney ve doğusu ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ISPARTA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu