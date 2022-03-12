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    • Güncel
    • 12.03.2022 22:08
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    • 12.03.2022 22:08
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    Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert eleştiri

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Çelik yaptığı açıklamada Husi unsurlarınca yapılan saldırıyı lanetledi.

    AA
    Türk Şehitlik Anıtı’na yapılan saldırıya tepki

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yemen'deki Sana Türk Şehitlik Anıtı'na Husi unsurlarınca yapılan saldırıyı lanetledi.

    Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Yemen'in başkenti Sana'da Türk Şehitlik Anıtı'na karşı Husi milisleri tarafından gerçekleştirilen barbarca saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye-Yemen arasındaki tarihi dostluğu hedef alan bu alçaklığın failleri derhal yakalanmalı ve cezalandırılmalıdır. Yemen'de şehit olan Mehmetçiğimizin hatırasını silmeye hiçbir örgütün nefesi yetmez. Kardeş Yemen halkının her zaman yanındayız. Yemen halkı bu saygısızlığa gereken cevabı verecektir. Allah, aziz şehitlerimize rahmet eylesin. Ruhları şad olsun."

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    Haberler Güncel Yemen'deki Türk Şehitlik Anıtı'na yapılan saldırıya AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert eleştiri
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