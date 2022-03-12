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    • Güncel
    • 12.03.2022 22:20
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    • 12.03.2022 22:38
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    İBB'nin kar küreme aracı kara saplandı!

    Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Aybar kar fırtınası etkisini göstermeye başladı. Akşam saatlerinde bastıran kar yağışı mega kenti etkisi altına aldı. Sosyal medyaya düşen bir görüntüde İBB'ye ait kar bir kar küreme aracının kara saplandığı görüldü.

    takvim.com.tr
    İBB’nin kar küreme aracı kara saplandı!

    İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

    Mega kenti etkisi altına alan kar yağışı sokak ve caddeleri kilitledi. Karın yolları kapatması sebebiyle özellikle sürücülere zor anlar yaşadı.

    İBB'NİN KAR KÜREME ARACI YOLDA KALDI
    Sosyal medyaya düşen bir görütüde İBB'ye ait kar bir kar küreme aracının kara saplandığı görüldü. Görevi karla kaplı yolları açmak olan aracın karın kapattığı bir sokakta kaldığı ve olduğu yerden hareket edemediği görüldü. Defalarca kez patinaj çeken araç hareket edemedi.

    İSTANBUL'DA PEŞ PEŞE KAZALAR
    Öte yandan kar yağışının etkisiyle birçok kaza yaşandı. Şişli Fulya Mahallesi'nde takla atan bir araçta hasar oluştu. Halkalı Atakent'te ise karla kaplı yolda ilerleyen bir araç trafik lambasına çarptı.

    Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektiği, bu nedenle trafik akışının yavaşladığı görüldü.

    Kağıthane'de karla kaplanan zemin nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Aralarında minibüslerin de olduğu araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

    Beyoğlu Halıcıoğlu Mahallesi'nde yolların karla kaplanması sürücülere zor anlar yaşattı.

    Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçlar flaşörlerini yakarak güçlükle ilerledi.

    Çekmeköy'de aralarında kar küreme aracının da bulunduğu taşıtların yoğun yağış ve buzlanmanın etkisiyle ilerlemekte güçlük çektiği gözlendi.

        Kadıköy Sahrayıcedid Mahallesi İnönü Caddesi'nde şiddetli yağış nedeniyle aralarında İETT taşıtlarının da bulunduğu araçlar ilerlemekte zorlandı. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

        Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde karla kaplanan zemin ve buzlanmanın etkisiyle araçlar güçlükle ilerliyor.

        Ataşehir'de ise bir motosiklet sürücüsü, sokağın karla kaplanması sonucu zor anlar yaşadı.

        Öte yandan, Haliç Köprüsü'nde bir otomobilin, kaputun üzerinde oturan iki kişiyle birlikte ilerlemesi ilginç bir görüntü oluşturdu.

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