İBB’nin kar küreme aracı kara saplandı!

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkisini gösterdi.

Mega kenti etkisi altına alan kar yağışı sokak ve caddeleri kilitledi. Karın yolları kapatması sebebiyle özellikle sürücülere zor anlar yaşadı.

İBB'NİN KAR KÜREME ARACI YOLDA KALDI

Sosyal medyaya düşen bir görütüde İBB'ye ait kar bir kar küreme aracının kara saplandığı görüldü. Görevi karla kaplı yolları açmak olan aracın karın kapattığı bir sokakta kaldığı ve olduğu yerden hareket edemediği görüldü. Defalarca kez patinaj çeken araç hareket edemedi.