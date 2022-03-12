CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa büyük eziyet! Kızılay'a direkt hat yok

DİREKT HAT KALKTI AKTARMA GELDİ

Yolcular direkt Kızılay'a gidemiyor hem de metroya aktarma yaptıklarında da ücret ödemek zorunda kalıyor. Otobüsler metro ringine döndü. Artık 511 ve 512 numaralı ÖHO'lara Sincan'dan, 532 numaralı hatta Elvankent'ten, 541 numaralı hatta Eryaman'dan binen yolcular Ümitköy Metro İstasyonu'na kadar gidecek. 530 numaralı hatta Etimesgut'tan binenlerin de son durağı Kızılay yerine Koru Metro İstasyonu olacak.

Sincan ve Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.

Özgür Özen: Sincan ve Etimesgut'u aktarmaya muhtaç bırakan karar. Bu karar Özel Halk Otobüsleri sahiplerinden başka herkesin zararına.

Kübra Hakbilen: Gerçekten siz şaka mısınız? Hastaneye gitmek isteyen onca yaşlı engelli insanlarımız var. Metroyu bilmeyen vatandaşlarımız var. Çocuklular ne yapsın? İn-bin dalga mı geçiyorsunuz? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Sayın Masnur Yavaş zaten bir saat süren yol birazda vatandaşı düşünün artık.