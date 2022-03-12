CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden vatandaşa büyük eziyet! Kızılay'a direkt hat yok

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin; Sincan ve Etimesgut'tan EGO'dan sonra özel halk otobüsleriyle (ÖHO) Eskişehir Yolu üzerinden Kızılay'a direkt ulaşımı sona erdirmesi tepki topladı.
DİREKT HAT KALKTI AKTARMA GELDİ
Yolcular direkt Kızılay'a gidemiyor hem de metroya aktarma yaptıklarında da ücret ödemek zorunda kalıyor. Otobüsler metro ringine döndü. Artık 511 ve 512 numaralı ÖHO'lara Sincan'dan, 532 numaralı hatta Elvankent'ten, 541 numaralı hatta Eryaman'dan binen yolcular Ümitköy Metro İstasyonu'na kadar gidecek. 530 numaralı hatta Etimesgut'tan binenlerin de son durağı Kızılay yerine Koru Metro İstasyonu olacak.
Sincan ve Etimesgut'ta yaşayan vatandaşlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a tepki gösterdi.
Özgür Özen: Sincan ve Etimesgut'u aktarmaya muhtaç bırakan karar. Bu karar Özel Halk Otobüsleri sahiplerinden başka herkesin zararına.
Kübra Hakbilen: Gerçekten siz şaka mısınız? Hastaneye gitmek isteyen onca yaşlı engelli insanlarımız var. Metroyu bilmeyen vatandaşlarımız var. Çocuklular ne yapsın? İn-bin dalga mı geçiyorsunuz? Hangi çağda yaşıyorsunuz? Sayın Masnur Yavaş zaten bir saat süren yol birazda vatandaşı düşünün artık.
Erdoğan Öz: Halka zulüm etmeyi hobi yaptınız. İnsanlar işe, güce ve okuluna gitmek için önce otobüse koşturacak ondan inip sonra metroya koşturacak. Ne yazık ki metrodan da inip yine otobüse koşturacak ve bunu sabah akşam yapacaklar. Yazıklar olsun.
Murat Akyol: Hem ekstra ücret ödet, hem metroya in çık yaptır zaman kaybettir, hem kalabalık olan metroya ekstra yük bindir insanlar nefes almasın. Hem kısalan hatlar nedeniyle otobüsler daha sık kalkınca boş gitsin. Klostrofobisi olan insan ne yapacak? Yazık. Bu uygulamadan acilen vazgeçin.
Berk Kayabalı: Bu kararla beraber Etimesgut'tan Kızılay'a direkt giden otobüsler kalkmış oluyor. Özeller kazansın diye belediye otobüsleri zaten kaldırılmıştı. İnsanları ringlere/aktarmalara mahkum etmenin mantığı nedir? Kızılay'dan çıkan birisi evine 1,5 saatte ve çok daha pahalıya gelecek.
Nihat Öter: Sayın Mansur Yavaş sen geldin Ankara'yı perişan ettin. Millet ne işine ne de okuluna gidebiliyor? Artık yaptıklarınla övün. Bu bölgedeki duraklarda saatlerce bekle bakalım. Otobüs bulamıyorduk sayende metroya kavuştuk!