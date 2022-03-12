Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası

Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.
Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede bir süre Ankara yönüne trafik akışı sağlanamadı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım saat 11.45 sıralarında yeniden açıldı.