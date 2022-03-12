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    • Güncel
    • 12.03.2022 11:55
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    • 12.03.2022 12:45
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    Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası

    Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kar küreme aracını kullanan şoförün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle Ankara yönünde trafik bir süre durdu.

    Kuzey Marmara’da feci kaza! 4 tır ve 2 otomobil...
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    Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

    Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 4 tır birbirine girdi

    Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede bir süre Ankara yönüne trafik akışı sağlanamadı. Ekiplerin çalışması sonucu ulaşım saat 11.45 sıralarında yeniden açıldı.

        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
        İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR aracı ile 1 kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kar ve buzla mücadelede görev alan kar küreme aracı şoförü, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Ulaşım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ICA İşletmesi kurtarma araçları ile trafik ekiplerimizin müdahalesi neticesinde saat 11.45 sıralarında yeniden trafiğe açılmıştır. Kazada yaralanan kar küreme aracı şoförümüze geçmiş olsun diyoruz. Sürücülerimizin olumsuz hava koşulları süresince daha dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamalarını tekrar hatırlatıyoruz." denildi.

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