Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametine Kilyos - Yavuz Sultan Selim Köprüsü arasında saat 11.00 sıralarında 4 TIR aracı ile 1 kar küreme aracının karıştığı trafik kazası meydana gelmiştir. Kar ve buzla mücadelede görev alan kar küreme aracı şoförü, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Ulaşım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ICA İşletmesi kurtarma araçları ile trafik ekiplerimizin müdahalesi neticesinde saat 11.45 sıralarında yeniden trafiğe açılmıştır. Kazada yaralanan kar küreme aracı şoförümüze geçmiş olsun diyoruz. Sürücülerimizin olumsuz hava koşulları süresince daha dikkatli olmaları ve tedbiri elden bırakmamalarını tekrar hatırlatıyoruz." denildi.

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