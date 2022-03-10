Enerjide devrim yaptı faiz lobisine kafa tuttu! Berat Albayrak itirafı: Hakkını helal etsin, zaman bizi yanılttı

Hazine ve Maliye eski Bakanı Dr. Berat Albayrak'ın yeni kitabı "Burası Çok Önemli! - Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye" Turkuvaz Kitap'tan çıktı. Albayrak, 288 sayfalık kitabında, hem Enerji Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı sürede bilinmeyen çok sayıda anekdotu paylaşıyor.
KİTAPTA NELER ANLATILIYOR?
Albayrak, enerjide milli bir başkaldırışı nasıl tesis ettiklerine, Mavi Vatan'ın nasıl ete kemiğe büründüğüne, iki kur saldırısı ve iki seçime rağmen nasıl cari fazla verildiğine ilişkin ayrıntılara yer veriyor. Albayrak, Mavi Vatan doktrininden vazgeçirmeye çalışan üst rütbeli generallerin 15 Temmuz FETÖ darbesinde nasıl rol aldığını açıklıyor. Albayrak ayrıca, kur saldırılarının perde arkasını ve hangi yerli finans uzmanlarının yabancı istihbaratçılarla bağlantısının tespit edildiğini de anlatıyor.
SIRF MAHALLEMİZ KIZACAK DİYE DOĞRULARI YAZAMIYORSAK, GAZETECİLİĞİMİZİN NE ANLAMI VAR?
Albayrak'ın dönemiyle ilgili itiraflarda bulunan Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, kaleme aldığı yazısında, "Bu yazı sebebi ile bana kızacak çok insan olacak bunu biliyorum. Sırf mahallemiz kızacak diye doğruları yazamıyorsak, gazeteciliğimizin ne anlamı var? Şunu açıkça söylemek isterim, Berat Albayrak'ın istifasının ardından hakkını teslim edecek iki çift yazının çıkmamış olması basınımız açısından utanç vericidir. Olayın arka planı ne olursa olsun, sonuçta Türkiye, ağzına "bağımsız Türkiye" sözünü alan ve bunun için çalışan bir bakanını Batıcı lobilere kurban verdi. Bu yazı, Bakan Bey ile ilgili gecikmiş bir itibar metnidir. Yarın Albayrak'ın kitabı çıkıyor, yaşananlara dair kendi görüşlerini de merakla bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Albayrak'a haksızlık ettiğini belirten Yakınca, yazısında şu ifadelere yer verdi: Ne yazık ki Berat Bey, dünyada pek az siyasetçinin başına gelebilecek bir talihsizlikle malûldü: Ülkenin en güçlü siyasetçisinin damadıydı ve üstelik O'na bağlı olarak çalışıyordu. Bu durumun nasıl çok yönlü gerilimler oluşturacağı bir yana, kendisine "damat" diyerek haksız yere yüklenecek insanlara zemin hazırladığı açıktır. İtiraf edeyim, benim de Albayrak'a böylesi bir haksız önyargı ile yaklaştığım zamanlar oldu. Hakkını helal etsin, zaman bizi yanılttı.
Berat Albayrak döneminde enerjide gerçekleştirilen dönüşümü anlatan Yakınca, bir tür "tersine beyin göçü" operasyonu ile kurulduğunu itiraf etti.
İşte Yakınca'nın o yazısı;
Beş altı yıl kadar önce İstanbul'daki bir kahvede tesadüfen şahit olduğum bir konuşmayı detayları ile hatırlıyorum. Üst düzey bürokrat olduğunu anladığım gençten bir adam, Enerji Bakanlığı'nın Norveç'ten aldığı bir doğal gaz arama gemisinden söz ediyordu. Söylediğine göre başında bizzat "Bakan Bey'in" olduğu bir ekip, uzunca bir süre bu iş için uğraşmış, "parayla bile alamazsınız" denilen gemi, piyasa değerinin hayli altında bir bedelle Türkiye Cumhuriyeti'nin malı olmuştu. Anlatılan öykü devlette rastlanacak türden bir şey değildi. Zaten sonradan öğrendim ki bu işi yapan ekip de özel olarak seçilip Batı'da çalıştıkları şirketlerden devlete transfer edilmiş. Yani bir tür "tersine beyin göçü" operasyonu ile kurulmuş.