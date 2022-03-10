Enerjide devrim yaptı faiz lobisine kafa tuttu! Berat Albayrak itirafı: Hakkını helal etsin, zaman bizi yanılttı

Albayrak'a haksızlık ettiğini belirten Yakınca, yazısında şu ifadelere yer verdi: Ne yazık ki Berat Bey, dünyada pek az siyasetçinin başına gelebilecek bir talihsizlikle malûldü: Ülkenin en güçlü siyasetçisinin damadıydı ve üstelik O'na bağlı olarak çalışıyordu. Bu durumun nasıl çok yönlü gerilimler oluşturacağı bir yana, kendisine "damat" diyerek haksız yere yüklenecek insanlara zemin hazırladığı açıktır. İtiraf edeyim, benim de Albayrak'a böylesi bir haksız önyargı ile yaklaştığım zamanlar oldu. Hakkını helal etsin, zaman bizi yanılttı.

Berat Albayrak döneminde enerjide gerçekleştirilen dönüşümü anlatan Yakınca, bir tür "tersine beyin göçü" operasyonu ile kurulduğunu itiraf etti.



İşte Yakınca'nın o yazısı;



Beş altı yıl kadar önce İstanbul'daki bir kahvede tesadüfen şahit olduğum bir konuşmayı detayları ile hatırlıyorum. Üst düzey bürokrat olduğunu anladığım gençten bir adam, Enerji Bakanlığı'nın Norveç'ten aldığı bir doğal gaz arama gemisinden söz ediyordu. Söylediğine göre başında bizzat "Bakan Bey'in" olduğu bir ekip, uzunca bir süre bu iş için uğraşmış, "parayla bile alamazsınız" denilen gemi, piyasa değerinin hayli altında bir bedelle Türkiye Cumhuriyeti'nin malı olmuştu. Anlatılan öykü devlette rastlanacak türden bir şey değildi. Zaten sonradan öğrendim ki bu işi yapan ekip de özel olarak seçilip Batı'da çalıştıkları şirketlerden devlete transfer edilmiş. Yani bir tür "tersine beyin göçü" operasyonu ile kurulmuş.