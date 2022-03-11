Son dakika: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği taşınıyor

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.

Rus birliklerinin başkent Kiev'e çok yaklaşması ve meskün mahal çatışmalarının dozunun artması nedeniyle bu kararın alındığı değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınmakta olduğunu bildirdi.

BİRLİKTE DÜŞÜN, BİRLİKTE HAREKET ET

Öte yandan bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF), sadece Türk diplomasisine değil, bölge ve dünya diplomasisine de bir fikir ortamı sunduğunu belirterek "Forum'un temel şiarını yansıtan 'Birlikte Düşün, Birlikte Hareket Et' düşüncesi, 17 Devlet ve hükümet Başkanı, 80 Bakan, 39 Uluslararası Teşkilat temsilcisi başta olmak üzere, 75 ülkeden katılımcıyı bugün bu salonda bir araya getirdi." dedi.