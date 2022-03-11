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    • 11.03.2022 16:12
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    İstanbul'a kar yağdı! İETT otobüsleri şehrin her noktasında trafiği kilitledi

    İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan İETT otobüsleri ulaşımda aksamaya neden oldu. İşte İstanbul'da İETT otobüslerinin karıştığı kazalar ve olaylar...

    AA
    İstanbul’a kar yağdı! İETT otobüsleri trafiği kilitledi

    Kentte karla kaplanan yollarda otobüsler ve araçlar ilerlemekte zorlanırken bazıları yolda kaldı. İETT otobüslerinin kentin birçok noktasında mahsur kalması nedeniyle insanlar mağduriyet yaşadı.

    Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi'nde çok sayıda İETT otobüsü karla kaplanan yolda mahsur kaldı.

    Otobüsler, cadde boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

    Ümraniye Hürriyet Mahallesi'nde 2 İETT otobüsü ile bazı araçlar karlı yolda mahsur kaldı. Ümraniye'de kar nedeniyle yolda ilerlemekte güçlü çeken bir otomobili çevredekiler itti.

    MAHSUR KALAN ARAÇLARIN YARDIMINA KOŞTULAR
    Maltepe'de ara sokakta kalan bir otomobil, çevredekilerin yardımıyla itilerek bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı.

        Esenler Giyimkent 14. Sokak'ta yolun karla kaplanması nedeniyle mahsur kalan tırı kurtarmak isteyen kişiler kürekle karları temizledi.

        Büyükçekmece Tepecik'te karlı yola saplanan ve ilerleyemediği için patinaj yapan servis minibüsü, çevredekilerce itilerek çıkarılmaya çalışıldı.

        Sancaktepe Samandıra'da bir tır kar nedeniyle yolda mahsur kalırken Sultanbeyli'de kayganlaşan yolda bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kartal Yakacık ve Silivri Selimpaşa civarında 2 otomobil devrildi.

        Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatısında biriken kar yığınları ise kaldırıma düştü.

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        Haberler Güncel İstanbul'a kar yağdı! İETT otobüsleri şehrin her noktasında trafiği kilitledi
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