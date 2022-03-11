İstanbul'a kar yağdı! İETT otobüsleri şehrin her noktasında trafiği kilitledi

Sancaktepe Samandıra'da bir tır kar nedeniyle yolda mahsur kalırken Sultanbeyli'de kayganlaşan yolda bir servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kartal Yakacık ve Silivri Selimpaşa civarında 2 otomobil devrildi.

Kentteki yoğun kar yağışı nedeniyle bazı binaların çatısında biriken kar yığınları ise kaldırıma düştü.