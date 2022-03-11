İstanbul'a kar yağdı! İETT otobüsleri şehrin her noktasında trafiği kilitledi

Kentte karla kaplanan yollarda otobüsler ve araçlar ilerlemekte zorlanırken bazıları yolda kaldı. İETT otobüslerinin kentin birçok noktasında mahsur kalması nedeniyle insanlar mağduriyet yaşadı.
Gaziosmanpaşa Bağlar Caddesi'nde çok sayıda İETT otobüsü karla kaplanan yolda mahsur kaldı.
Otobüsler, cadde boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Ümraniye Hürriyet Mahallesi'nde 2 İETT otobüsü ile bazı araçlar karlı yolda mahsur kaldı. Ümraniye'de kar nedeniyle yolda ilerlemekte güçlü çeken bir otomobili çevredekiler itti.
MAHSUR KALAN ARAÇLARIN YARDIMINA KOŞTULAR
Maltepe'de ara sokakta kalan bir otomobil, çevredekilerin yardımıyla itilerek bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı.