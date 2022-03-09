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    • 09.03.2022 19:51
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    • 09.03.2022 20:15
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    Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 9 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 09 Mart 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi, 143 kişi vefat etti. 68 bin 822 kişi daha iyileşerek COVID-19'u yendi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, son 24 saatte 366 bin 536 COVID-19 testi yapıldı, 33 bin 243 kişinin testi pozitif çıktı, 143 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 68 bin 822 oldu.

    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,20, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93 olarak kayıtlara geçti.



    Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 144 bin 478 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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                    Haberler Güncel Korona son tablo! Sağlık Bakanlığı 9 Mart 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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