10 Mart Perşembe Bingöl’de bugün okullarda ders var mı yok mu? Bingöl’de okullar tatil mi? ⛄ Bingöl Valiliği açıklaması…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yoğun kar yağışı uyarıları yapmaya devam ediyor ve Bingöl'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Türkiye'de yaşanan kar yağışları ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor ve okula gitmek isteyen öğrenci, öğretmenler kendi ilinde okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 10 Mart Perşembe Bingöl'de bugün okullarda ders var mı yok mu? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi?
10 MART PERŞEMBE BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?
Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde eğitime ara verildi
Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
⛔10 MART 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER!
Bayburt'ta eğitime 'kar' engeli
BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.
Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.