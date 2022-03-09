Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2022 08:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2022 08:50
    ABONE OL

    10 Mart Perşembe Bingöl’de bugün okullarda ders var mı yok mu? Bingöl’de okullar tatil mi? ⛄ Bingöl Valiliği açıklaması…

    Bingöl'de okullar tatil mi? 10 Mart Perşembe Bingöl'de bugün okullarda ders var mı yok mu? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ülke genelinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle il valiliklerinden de kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Bingöl'de yaşayan vatandaşlar okullarda ders işlenip işlenmeyeceğini merak ediyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bingöl’de okullar tatil mi?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelinde yoğun kar yağışı uyarıları yapmaya devam ediyor ve Bingöl'de okullar tatil mi sorusunun yanıtı da merak konusu oluyor. Türkiye'de yaşanan kar yağışları ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor ve okula gitmek isteyen öğrenci, öğretmenler kendi ilinde okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki 10 Mart Perşembe Bingöl'de bugün okullarda ders var mı yok mu? Bingöl Valiliği açıklaması geldi mi?

    10 MART PERŞEMBE BİNGÖL'DE OKULLAR TATİL Mİ?

    Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde eğitime ara verildi

    Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

    Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi.

    Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

    10 MART 2022 KAR TATİLİ OLAN İLLER!

    Bayburt'ta eğitime 'kar' engeli

    BAYBURT'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın için eğitime ara verildi.

    Kentte yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün öğleden sonra ve yarın için tatil edildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılırken, Bayburt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışının sebep olabileceği muhtemel olumsuzlukları engellemek ve eğitim öğretim faaliyetlerinin güven içerisinde sürdürülebilmesi adına yapılan değerlendirmeler neticesinde; 09 Mart 2022 Çarşamba öğleden sonra, 10 Mart 2022 perşembe tam gün olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmiştir. Belirtilen tarihlerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır" denildi.

        İSTANBUL'DA 14 MART'A KADAR OKULLAR TATİL!

        İSTANBUL Valiliği, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle okullarda eğitim, öğretime, 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verildiğini açıkladı.
        İstanbul Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda İstanbul'da beklenen kar yağışı önlemleri ele alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden bugün saat 10.30'da alınan verilere göre 10 Mart 2022 Perşembe günü (Yarın) İstanbul için TURUNCU alarm verilmiştir.

        9 - 10 - 11 MART HAVA DURUMU

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün; Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ALINAN TEDBİRLER

        İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        *10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaoğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        *Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

        *İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        *Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

        *Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

        *Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

        *İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

        *Motokuryeler, motor ve scooter'ların 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar verilmiştir.

        4 GÜN ARALIKSIZ YAĞACAK

        Kar yağışının Anadolu'da bugün etkili olmaya başlaması beklenirken, bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul'da önce karla karışık yağmur, Perşembe gününün ilk saatlerindeyse il genelinde kar yağışı etkili olacak. Cumartesi günüyse yağışlı havanın İstanbul'u terk etmeye başlaması bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Antalya'nın doğusu ve Konya, Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
        Haberler Güncel 10 Mart Perşembe Bingöl’de bugün okullarda ders var mı yok mu? Bingöl’de okullar tatil mi? ⛄ Bingöl Valiliği açıklaması…
            SON DAKİKA