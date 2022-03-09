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    • 10.03.2022 07:18
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    Dünyanın gözü Türkiye'de! Ukrayna ve Rusya arasındaki barış masası Antalya'da kuruluyor

    Rusya - Ukrayna savaşında dünyanın gözü Türkiye'de çevrildi. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılacak. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları bir araya gelecek. Görüşmede Bakan Çavuşoğlu da yer alacak.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Dünyanın gözü Türkiye’de!

    Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

    Türkiye'nin yoğun diplomatik çabalarının sonuç vermesiyle düzenlenecek toplantı ile öncelikle çatışmaların durması ve iki ülke arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amaçlanıyor.

    TÜRKİYE TEMASLARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRDÜ
    Toplantının, Rusya'nın Ukrayna saldırılarının sona ermesi için bir dönüm noktası olması temenni ediliyor.
    Mevkidaşlarıyla temaslarını hız kesmeden sürdüren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çatışmalar başlamadan önce de Sergey Lavrov ve Dmitro Kuleba'yı 11-13 Mart'ta düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında bir araya getirme teklifinde bulunmuştu.


    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla 3'lü fortmatta, barış görüşmesi gerçekleştirilecek.

    LAVROV VE KULEBA ANTALYA'DA
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile bugün Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.



        Lavrov ve Kuleba ile heyetlerini taşıyan özel uçaklar, Antalya Havalimanı'na indi.

        OTELLERDEKİ ÖNLEMLER ARTIRILDI
        Her türlü teknolojik donanımın yer aldığı G20 Salonu, 7 bin 500 metrekarelik oturum alanı, dışarıya direkt açılabilen pencere ve kapılara sahip.

        Zirveyi aralarında Rusya, Ukrayna, ABD, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Hollanda gibi ülkelerin yer aldığı 34 ülkeden ve Türkiye'den 330'un üzerinde gazeteci takip edecek.

        Otelin çevresinde geniş güvenlik önlem alındı, dron için ise sinyal kesiciler yerleştirildi.

        Zirvenin yapılacağı otelde konaklayacak Rus heyetin kalacağı otelin villasında da önemli önlemler alındı. Camları kurşun geçirmez ve demir parmaklıkla çevrili villa 3 katlı ve 4 bin metrekarelik bir alana sahip.

        Ukrayna heyeti ise yine Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı farklı bir otelde konaklayacak.

        LAVROV KULEBA GÖRÜŞMESİ SAVAŞ SONRASI İLK KEZ GERÇEKLEŞECEK
        Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı ilk kez burada bir araya getirecek.

            ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU
            Kritik zirveden bir gün sonra, Antalya Diplomasi forumu başlayacak. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek forumun açılış konuşmasını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

            Foruma 3 bine yakın kişinin katılması bekleniyor. 19 devlet ve hükümet başkanı, 73 bakan ve 42 uluslararası teşkilat temsilcisi Antalya'da olacak.
            Türkiye'nin ilişkilerde normalleşmeye gittiği Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan da katılımcılar arasında.

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            Haberler Güncel Dünyanın gözü Türkiye'de! Ukrayna ve Rusya arasındaki barış masası Antalya'da kuruluyor
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