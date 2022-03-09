CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlü Diyarbakır ziyareti!

2 polisin şehit olduğu olaylarda 139 polis ile 221 vatandaş da yaralandı. Selahattin Demirtaş da kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim eylemlerine ilişkin dava kapsamında Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıyor. HDP'nin kapatılması davasına ilişkin Yargıtay tarafından hazırlanan iddianameye de konu olan soruşturmada birçok vekil ve eşbaşkan hakkında "tüm yaşamını terör örgütü faaliyetlerine adayan PKK mensuplarındandır" ifadeleri yer alıyor. Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma, Adam Öldürme, Yağma ve Alıkoyma gibi 30 farklı suçtan mahkemede hesap veriyor.

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