CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iki yüzlü Diyarbakır ziyareti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ocak ayı sonunda Diyarbakır ziyaretini programını aldı. "Demokrasinin yolu Diyarbakır'dan geçer" açıklaması ile ittifak ortağı İYİ Parti'nin de tepkisiyle karşılaşan Kılıçdaroğlu, hava koşulları nedeniyle bu gezi erteledi.
Kılıçdaroğlu'nun kapsamlı ziyaret programı arasında HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini ziyareti de yer aldı.
920 GÜN SONRA SESLERİNİ DUYABİLDİ
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine katılım günden güne artarak 263'e ulaştı. Yaz kış, kar yağmur, bayram, salgın demeden büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 34 aile evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı. Annelerin sesini 920 gündür duymayan Kılıçdaroğlu, PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret kararı aldı.