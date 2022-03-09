Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.03.2022 08:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.03.2022 08:35
    ABONE OL

    10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık? Bankalar bugün kapalı mı, açık mı? Perşembe günü banka çalışma saatleri

    İstanbul'da kar alarmı verildi. Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası megakenti etkisi altına alacak. Olumsuz hava koşullarında vatandaşların mağdur olmaması için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı açıklamada ''Kıymetli Hemşehrilerim, İstanbul'da beklenen yoğun kar ve olumsuz hava koşullarına karşı aldığımız tedbirler: İdari izinler, Okullar, Üniversiteler'' dedi. Bankada işleri olanlar da Bankalar bugün kapalı mı, açık mı? 10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Perşembe günü bankaların çalışma saatleri...

    Bankalar yarın kapalı mı, açık mı?

    Perşembe günü için bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. İstanbul'da kar nedeniyle alınan önlemler arasında memurların idari izinli sayılması dolayısıyla vatandaşlar 10 Mart'ta bankaların durumunu merak ediyor. Peki Bankalar bugün kapalı mı, açık mı? 10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık? İşte İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin bilgiler...

    BANKALAR BUGÜN KAPALI MI, AÇIK MI?

    Son dakika haberine göre İstanbul'da güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verildi. Gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Peki 10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık?

    10 MART PERŞEMBE BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

    Bankalar genel itibariyle 09:00 - 17:00 saatleri arasında çalışıyor. 10 Mart 2022 tarihinde de normal çalışma düzenlerine devam edecek. Alınan idari izin karar özel bankaları kapsamıyor.

    KAR NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER NELER?

    İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

    📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.

        📌İstanbul'da bulunan Üniversite Rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

        📌Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına,

        📌Esenler-Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren durdurulmasına,

        📌Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden kamyon ve tırların ilimize girişlerinin 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren kısıtlanmasına

        📌İlimizdeki meslek odaları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler doğrultusunda; AVM'lerin 9 Mart 2022 Çarşamba gününden itibaren bir sonraki duyuruya kadar saat 18.00'da kapanmasına: AVM otoparklarının kullanılmak üzere açık bulundurulmasına,

        📌Motokuryeler, motor ve scooterlann 9 Mart 2022 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren bir sonraki duyuruya kadar trafiğe çıkışının kısıtlanmasına karar vermiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı!
        Haberler Güncel 10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık? Bankalar bugün kapalı mı, açık mı? Perşembe günü banka çalışma saatleri
            SON DAKİKA