10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık? Bankalar bugün kapalı mı, açık mı? Perşembe günü banka çalışma saatleri

Perşembe günü için bankaların çalışma saatleri araştırılıyor. İstanbul'da kar nedeniyle alınan önlemler arasında memurların idari izinli sayılması dolayısıyla vatandaşlar 10 Mart'ta bankaların durumunu merak ediyor. Peki Bankalar bugün kapalı mı, açık mı? 10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık? İşte İstanbul Valiliğinden konuya ilişkin bilgiler...
BANKALAR BUGÜN KAPALI MI, AÇIK MI?
Son dakika haberine göre İstanbul'da güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verildi. Gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Peki 10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık?
10 MART PERŞEMBE BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?
Bankalar genel itibariyle 09:00 - 17:00 saatleri arasında çalışıyor. 10 Mart 2022 tarihinde de normal çalışma düzenlerine devam edecek. Alınan idari izin karar özel bankaları kapsamıyor.
KAR NEDENİYLE ALINAN ÖNLEMLER NELER?
İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenen yoğun kar yağışına karşı yeni tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
📌 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, limiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve oraoğretim kurumları ile halk eğitim merkezieni, olgunlaşma enstitüleri, azel öğretim kurslan, motorlu tasif surücü kursian, Kuran kurslan, çeşitli kurstar, ozel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi ckullardaki destekleme ve yetiştirme kurslan de dizel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,
📌Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinde 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar faaliyetlere ara verilmesine.