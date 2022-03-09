10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık? Bankalar bugün kapalı mı, açık mı? Perşembe günü banka çalışma saatleri

BANKALAR BUGÜN KAPALI MI, AÇIK MI?

Son dakika haberine göre İstanbul'da güvenlik sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personelin 10 Mart 2022 Perşembe ve 11 Mart 2022 Cuma günleri idari izinli sayılmalarına karar verildi. Gözler bankaların çalışma saatlerine çevrildi. Peki 10 Mart 2022 bankalar kaça kadar açık?

10 MART PERŞEMBE BANKALAR KAÇA KADAR AÇIK?

Bankalar genel itibariyle 09:00 - 17:00 saatleri arasında çalışıyor. 10 Mart 2022 tarihinde de normal çalışma düzenlerine devam edecek. Alınan idari izin karar özel bankaları kapsamıyor.