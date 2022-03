En sevilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları, sevgiliye, anneye, eşe sözleri! SMS, Whatsapp en yeni ve unutulmaz Kadınlar Günü mesajı

SEVGİLİYE, ANNEYE, EŞE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ 2022

Zarafetin arkasındaki güçle herkesi hayran bırakan kadınların gününü kutluyoruz.



Aile dokusunun temelini teşkil eden, doğumumuzdan ölene dek bizi karşılıksız seven, şefkatin, fedakârlığın, sabrın ve özverinin sembolü olan kadınlarımızdır.



Doğumdan ölüme kadar her hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın bu özel gününü yürekten kutlarım.