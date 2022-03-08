8 Mart Salı Dünya Kadınlar Günü otobüs bedava mı? Bugün otobüs, metrobüs, metro, İETT, vapurlar ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinliklerle kutlayacak. Kadınlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak toplu taşımada 8 Mart'a özel ücretsiz biniş hakkı tanıyacak. Peki, Kadınlar Günü'nde ulaşım ücretsiz mi?
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İBB, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kadınlara ücretsiz yaptı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart sitesinden yaptığı duyuruyla birlikte kadınlar otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatları vapurlarını ücretsiz kullanacak. Belediye kampanya ile ilgili ayrıntılı bir duyuruyu da paylaştı.
Yapılan duyuruya göre otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatlarında geçerli olacak kampanyaya göre, "İstanbulkart Mobil'den 8.03.2022 tarihinde kadın kullanıcılar tarafından ulaşımda yapılacak QR kod ile ilk geçişin iadesi yapılacaktır. Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir.