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    8 Mart Salı Dünya Kadınlar Günü otobüs bedava mı? Bugün otobüs, metrobüs, metro, İETT, vapurlar ücretsiz mi?

    8 Mart Salı ulaşım ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle milyonlarca kişiyi ilgilendiren karar alındı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İBB, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kadınlara ücretsiz yaptı. Yapılan duyuruyla birlikte kadınlar otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatları vapurlarını ücretsiz kullanacak.

    takvim.com.tr
    8 Mart Salı Dünya Kadınlar Günü otobüs bedava mı?

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinliklerle kutlayacak. Kadınlar, İstanbulkart Mobil uygulamasını kullanarak toplu taşımada 8 Mart'a özel ücretsiz biniş hakkı tanıyacak. Peki, Kadınlar Günü'nde ulaşım ücretsiz mi?

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında İBB, İstanbul'da toplu taşıma araçlarını kadınlara ücretsiz yaptı.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbulkart sitesinden yaptığı duyuruyla birlikte kadınlar otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatları vapurlarını ücretsiz kullanacak. Belediye kampanya ile ilgili ayrıntılı bir duyuruyu da paylaştı.

    Yapılan duyuruya göre otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatlarında geçerli olacak kampanyaya göre, "İstanbulkart Mobil'den 8.03.2022 tarihinde kadın kullanıcılar tarafından ulaşımda yapılacak QR kod ile ilk geçişin iadesi yapılacaktır. Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir.

        Geçiş tutarı üzerinden maksimum 5,48 TL'ye kadar hediye edilecektir. QR kod ile Otobüs, Metrobüs, Metro ve Şehir Hatlarında geçerli ödeme noktalarında geçiş yapılabilir" denildi. Duyuruda, kampanyanın geçerli olduğu tarihin sadece 8 Mart olduğu belirtildi ve "Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir" denildi.
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        Haberler Güncel 8 Mart Salı Dünya Kadınlar Günü otobüs bedava mı? Bugün otobüs, metrobüs, metro, İETT, vapurlar ücretsiz mi?
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