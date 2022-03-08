8 Mart Salı Dünya Kadınlar Günü otobüs bedava mı? Bugün otobüs, metrobüs, metro, İETT, vapurlar ücretsiz mi?

Yapılan duyuruya göre otobüs, metrobüs, metro ve şehir hatlarında geçerli olacak kampanyaya göre, "İstanbulkart Mobil'den 8.03.2022 tarihinde kadın kullanıcılar tarafından ulaşımda yapılacak QR kod ile ilk geçişin iadesi yapılacaktır. Hediye geçiş tutarı elektronik para olarak QR ödemesi yapılan dijital karta yüklenecektir.