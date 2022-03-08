Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu’nu darp eden sanıklar için istenen ceza belli oldu

İstanbul Kağıthane'de, 1 Temmuz günü aracıyla seyir halinde olan Anadolu Ajansı muhabiri Ekrem Biçeroğlu ve motosikletli iki kişi arasında yol verme tartışması yaşanmıştı. Saldırganlar tarafından darp edilen Biçeroğlu'nun çenesi kırılırken, yüzünde kesikler meydana gelmişti. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Motosikletin Doğukan Serdar (22) ve Ufuk Akdağ (23) isimli şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.







TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan şüpheliler Doğukan Serdar ile Ufuk Akdağ İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakılmıştı. Şüphelilerin serbest bırakılmasına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmişti. İtiraz üzerine Sulh Ceza Hakimliği, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

9 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Temmuz'da, sürücü Doğukan Serdar ile sürücü arkasında oturan Ufuk Akdağ'ın bulunduğu motosikletin, Nurtepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi'nde seyir halindeki Biçeroğlu'nun aracına çarptığı ve tarafların bu kaza üzerine tartıştıkları belirtildi. İddianamede, sanıkların "yüzde sabit ize ve kemik kırılmasına sebebiyet verecek derecede kasten yaralama" suçundan 3'er yıldan 9'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.







TAHLİYE EDİLDİLER

Mahkeme tutuklulukta geçirdiği süreler, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, delillere etki etme ihtimallerinin beklenmemesi, tutukluluktan beklenen faydanın sağlanmış olması, olası cezanın infaz durumunu dikkate alarak iki sanığın da ayrı ayrı tahliyelerine karar verdi.



MÜTALAA AÇIKLANDI

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ekrem Biçeroğlu ve avukatı katılım sağladı. Duruşma savcısı iki sanık hakkında mütalaasını açıkladı. Mütalaada Taraflar arasında yaşanan tartışma sırasında sanıkların Biçeroğlu'nun tekme ve yumruk attığı, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği yüzde sabit iz olduğu yer aldı. Sabah'ın haberine göre savcı tüm hususlar değerlendirildiğinde her iki sanık içinde kasten yaralama suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar ceza talep etti.