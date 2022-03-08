Kıtaların efendisi: SİHA! Avrupa’dan sonra Asya’dan da yoğun ilgi!

Bir diğer büyük savunma şirketi olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI), Kasım ayında ANKA (phoenix) insansız hava araçları için Kazakistan ile temel bir anlaşmaya vardı. TAI, Mart ayı sonunda Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenecek 17. Savunma Hizmetleri Asya Fuarı ve Konferansı'na katılacak ve burada Çin ve ABD gibi ülkelerle insansız hava aracı ihalelerini kazanmak için yarışacak.

TUSAŞ'ın geçen yıl Türk ordusunun envanterine katılan yeni nesil silahlı insansız hava aracı Aksungur (gyrfalcon), 50 saat uçabiliyor ve bir İHA için nadir bulunan sonobuoy seçeneklerine sahip. Gelişmiş dedektörler ve sensörlerle donatılmış, denizaltı karşıtı savaş ve deniz devriyesi görevlerini gerçekleştirebilen İHA'nın Hint-Pasifik ülkeleri için çok uygun olduğu ifade ediliyor.